Чиновник Хмельницкой ОГА требовал 2 тысячи долларов взятки за изменение автобусного маршрута
Киев • УНН
Руководитель подразделения Хмельницкой ОГА требовал 2 тысячи долларов за изменение расписания маршрута и победу в конкурсе. Его задержали во время передачи средств, сообщено о подозрении.
В Хмельницкой области правоохранители разоблачили должностное лицо областной государственной администрации на вымогательстве взятки от перевозчика за внесение изменений в расписание междугороднего маршрута и содействие победе в конкурсе на его обслуживание. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, передает УНН.
Детали
По данным следствия, руководитель одного из подразделений ОГА требовал от предпринимателя 2 тысячи долларов за положительное решение вопроса по корректировке графика движения и влияние на результаты конкурса среди перевозчиков.
Во время личной встречи в административном здании должностное лицо получило оговоренную сумму средств. Передача происходила под контролем правоохранителей. Сразу после этого фигуранта задержали. Также проведены обыски по месту его работы и проживания.
Должностному лицу сообщено о подозрении за получение неправомерной выгоды. Прокуроры уже обратились в суд с ходатайством об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.
Напомним
