12:09 • 3230 просмотра
Зеленский считает неудовлетворительной работу Воздушных сил в некоторых регионах: обсудил решения для улучшения сбития "шахедов"
Эксклюзив
11:00 • 13507 просмотра
Не только закрытые дела против предприятий, но и проверка действий правоохранителей: как продвигается борьба ОГП с давлением на бизнес
Эксклюзив
09:41 • 13451 просмотра
Готова ли Украина к старту Олимпиады: что известно о состоянии команды перед первыми соревнованиями
09:02 • 16570 просмотра
Международные резервы Украины обновили исторический максимум и достигли $57,7 млрд
Эксклюзив
5 февраля, 15:05 • 56551 просмотра
"Проблемы будут, но ожидать обвала российского фронта, к сожалению, не стоит": эксперт объяснил, что означает отключение Starlink для вражеской армии
Эксклюзив
5 февраля, 14:39 • 51639 просмотра
Конец соглашения о ядерном сдерживании между рф и США: что меняется в мировой безопасности и есть ли угроза для мира и Украины
5 февраля, 13:04 • 40259 просмотра
Зеленский сообщил о возвращении 157 украинцев домой в рамках обмена после долгой паузыPhoto
5 февраля, 10:18 • 52266 просмотра
США, Украина и рф договорились об обмене 314 пленными - Уиткофф
Эксклюзив
5 февраля, 10:05 • 96152 просмотра
Восстановление открытых конкурсов на государственные должности необходимо для получения 50 млрд евро от ЕС - Шуляк
5 февраля, 09:53 • 35655 просмотра
Внесенные в "белый список" Starlink работают, а терминалы россиян уже заблокированы - Федоров
Чиновник Хмельницкой ОГА требовал 2 тысячи долларов взятки за изменение автобусного маршрута

Киев • УНН

 • 170 просмотра

Руководитель подразделения Хмельницкой ОГА требовал 2 тысячи долларов за изменение расписания маршрута и победу в конкурсе. Его задержали во время передачи средств, сообщено о подозрении.

Чиновник Хмельницкой ОГА требовал 2 тысячи долларов взятки за изменение автобусного маршрута

В Хмельницкой области правоохранители разоблачили должностное лицо областной государственной администрации на вымогательстве взятки от перевозчика за внесение изменений в расписание междугороднего маршрута и содействие победе в конкурсе на его обслуживание. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, передает УНН.

Детали

По данным следствия, руководитель одного из подразделений ОГА требовал от предпринимателя 2 тысячи долларов за положительное решение вопроса по корректировке графика движения и влияние на результаты конкурса среди перевозчиков.

Во время личной встречи в административном здании должностное лицо получило оговоренную сумму средств. Передача происходила под контролем правоохранителей. Сразу после этого фигуранта задержали. Также проведены обыски по месту его работы и проживания.

Должностному лицу сообщено о подозрении за получение неправомерной выгоды. Прокуроры уже обратились в суд с ходатайством об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним

Правоохранители Запорожья прекратили деятельность трех мошеннических call-центров, обманывавших граждан Украины и Казахстана. Более 50 потерпевших потеряли почти 4 миллиона гривен, 10 лицам сообщено о подозрении.

