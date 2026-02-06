$43.140.03
Зеленський вважає незадовільною роботу Повітряних сил у деяких регіонах: обговорив рішення для покращення збиття "шахедів"
Ексклюзив
11:00 • 13171 перегляди
Не лише закриті справи проти підприємств, а й перевірка дій правоохоронців: як просувається боротьба ОГП з тиском на бізнес
Ексклюзив
09:41 • 13258 перегляди
Чи готова Україна до старту Олімпіади: що відомо про стан команди перед першими змаганнями
09:02 • 16391 перегляди
Міжнародні резерви України оновили історичний максимум і сягнули $57,7 млрд
Ексклюзив
5 лютого, 15:05 • 56264 перегляди
"Проблеми будуть, але очікувати обвалу російського фронту, на жаль, не варто": експерт пояснив, що означає відключення Starlink для ворожої армії
Ексклюзив
5 лютого, 14:39 • 51483 перегляди
Кінець угоди ядерного стримування між рф та США: що змінюється у світовій безпеці та чи є загроза для світу та України
5 лютого, 13:04 • 40142 перегляди
Зеленський повідомив про повернення 157 українців додому у межах обміну після довгої паузиPhoto
5 лютого, 10:18 • 52183 перегляди
США, Україна та рф домовилися про обмін 314 полоненими - Віткофф
Ексклюзив
5 лютого, 10:05 • 95954 перегляди
Відновлення відкритих конкурсів на державні посади необхідне для отримання 50 млрд євро від ЄС - Шуляк
5 лютого, 09:53 • 35606 перегляди
Внесені в "білий список" Starlink працюють, а термінали росіян уже заблоковано - Федоров
Посадовець Хмельницької ОДА вимагав 2 тисячі доларів хабаря за зміну автобусного маршруту

Київ • УНН

 • 22 перегляди

Керівник підрозділу Хмельницької ОДА вимагав 2 тисячі доларів за зміну розкладу маршруту та перемогу в конкурсі. Його затримали під час передачі коштів, повідомлено про підозру.

Посадовець Хмельницької ОДА вимагав 2 тисячі доларів хабаря за зміну автобусного маршруту

У Хмельницькій області правоохоронці викрили посадовця обласної державної адміністрації на вимаганні хабаря від перевізника за внесення змін до розкладу міжміського маршруту та сприяння перемозі у конкурсі на його обслуговування. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, передає УНН.

Деталі

За даними слідства, керівник одного з підрозділів ОДА вимагав від підприємця 2 тисячі доларів за позитивне вирішення питання щодо коригування графіка руху та вплив на результати конкурсу серед перевізників.

Під час особистої зустрічі в адміністративній будівлі посадовець отримав обумовлену суму коштів. Передача відбувалася під контролем правоохоронців. Одразу після цього фігуранта затримали. Також проведено обшуки за місцем його роботи та проживання.

Посадовцю повідомлено про підозру за одержання неправомірної вигоди. Прокурори вже звернулися до суду з клопотанням про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо

Правоохоронці Запоріжжя припинили діяльність трьох шахрайських call-центрів, що ошукували громадян України та Казахстану. Понад 50 потерпілих втратили майже 4 мільйони гривень, 10 особам повідомлено про підозру.

Андрій Тимощенков

Кримінал та НП
Обшук
Хмельницька область
Україна
Казахстан