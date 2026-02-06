Посадовець Хмельницької ОДА вимагав 2 тисячі доларів хабаря за зміну автобусного маршруту
Київ • УНН
Керівник підрозділу Хмельницької ОДА вимагав 2 тисячі доларів за зміну розкладу маршруту та перемогу в конкурсі. Його затримали під час передачі коштів, повідомлено про підозру.
У Хмельницькій області правоохоронці викрили посадовця обласної державної адміністрації на вимаганні хабаря від перевізника за внесення змін до розкладу міжміського маршруту та сприяння перемозі у конкурсі на його обслуговування. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, передає УНН.
Деталі
За даними слідства, керівник одного з підрозділів ОДА вимагав від підприємця 2 тисячі доларів за позитивне вирішення питання щодо коригування графіка руху та вплив на результати конкурсу серед перевізників.
Під час особистої зустрічі в адміністративній будівлі посадовець отримав обумовлену суму коштів. Передача відбувалася під контролем правоохоронців. Одразу після цього фігуранта затримали. Також проведено обшуки за місцем його роботи та проживання.
Посадовцю повідомлено про підозру за одержання неправомірної вигоди. Прокурори вже звернулися до суду з клопотанням про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
