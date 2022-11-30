Будут ли расширяться антироссийские санкционные списки? Нардепы озвучили прогноз

ukru
19:57 • 2931 просмотра

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

19:56 • 5231 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

Эксклюзив
16:00 • 68361 просмотра

Тренды весны 2025: люкс-спорт, лен, шифон и объемные аксессуары

14:57 • 126937 просмотра

Официально: ЕС продлил санкции против рф еще на полгода, но не возобновил 4 человек в списке

14:16 • 131727 просмотра

В Одессе задержали подозреваемого в убийстве активиста Ганула – МВД

14 марта, 13:40 • 109554 просмотра

Трамп после переговоров с путиным: "есть очень хороший шанс" для завершения войны

Эксклюзив
14 марта, 13:04 • 103698 просмотра

Неделя борьбы с глаукомой: офтальмолог рассказал, как защитить свое зрение

Эксклюзив
14 марта, 12:17 • 90260 просмотра

Сомнолог рассказала, как улучшить сон, и что не желательно делать перед ним

14 марта, 10:03 • 110990 просмотра

Открыто уголовное производство по факту убийства активиста Ганула в Одессе

14 марта, 08:24 • 136132 просмотра

В Финляндии боевика Петровского из группы "Русич" приговорили к пожизненному за военные преступления

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Украина начала формировать команду по контролю возможного перемирия: детали от МИД

Украина начала формировать команду по контролю возможного перемирия: детали от МИД

14 марта, 10:42 • 29471 просмотра
Демченко объяснил российскую тактику на границе Сумщины

Демченко объяснил российскую тактику на границе Сумщины

14 марта, 10:55 • 37051 просмотра
Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

14 марта, 12:29 • 79298 просмотра
путин передал "дополнительные" сигналы Трампу о прекращении огня в Украине - СМИ

путин передал "дополнительные" сигналы Трампу о прекращении огня в Украине - СМИ

14 марта, 13:08 • 33796 просмотра
Завершение отопительного сезона в Украине: какая ситуация в регионах по состоянию на 14 марта

Завершение отопительного сезона в Украине: какая ситуация в регионах по состоянию на 14 марта

14 марта, 13:57 • 73039 просмотра
публикации
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 227911 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 258445 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 196752 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 202120 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12 марта, 12:20 • 237457 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

19:57 • 2931 просмотра
Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

14 марта, 12:29 • 79298 просмотра
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

14 марта, 09:55 • 116484 просмотра
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 118954 просмотра
Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

13 марта, 12:00 • 126467 просмотра
Актуальное
Будут ли расширяться антироссийские санкционные списки? Нардепы озвучили прогноз

Будут ли расширяться антироссийские санкционные списки? Нардепы озвучили прогноз

Киев • УНН

 • 890607 просмотра

КИЕВ. 30 ноября. УНН. Вопрос расширения санкционных списков как со стороны Украины, так и со стороны наших западных партнеров является насущным, поэтому они будут расширяться. Об этом в комментарии УНН рассказал представитель Президента Украины в Верховной Раде Федор Вениславский.

Цитата

“Мы постоянно работаем над расширением санкционного списка. Я убежден, что санкции будут и дальше вводиться против тех, кто поддерживает российскую агрессию или являются субъектами рф, в этом я убежден точно. Я убежден, что санкции будут продолжаться и со стороны западных партнеров, потому что оперирую информацией, которую мы имеем на переговорах”, - рассказал Вениславский.

В свою очередь, народная депутат от “Голоса” Соломия Бобровская отметила, что вопрос расширения санкционного списка - очень актуален, так как в стране существует огромное количество компаний, которые до сих пор связаны с россиянами, однако продолжают функционировать на территории Украины.

“Я считаю, что это ко времени, потому что недостаточная и неглубинная прошла чистка. Более того, последний список показал, что до сих пор существует огромное количество бизнесов, завязанных на конечных бенефициарах рф, - сообщила Бобровская.

Претенденты

В перечне лиц, к которым Украина ввела антироссийские санкции, до сих пор нет бывшего одесского депутата Руслана Тарпана и его российского бизнес-партнера Рамиля Шайдуллина. 

Оба входят в круг основателей нескольких компаний (“Гранд Отель”, “Компас Проект”, “Квартал Руссова”), которые и сейчас работают в Одессе. При этом и один и другой – фигуранты "Миротворца" в качестве, как сказано на странице базы, "коррупционеров и диверсантов в сфере экономики" и "подозреваемых в связях с фсб россии".

К теме

По мнению политического аналитика Александра Кочеткова то, что в Украине до сих пор продолжает работать большое количество бизнесменов, находящихся в розыске, связаны с рф или подозреваются в коллаборационизме - это недоработки Службы Безопасности Украины.

Напомним

Руслан Тарпан заочно арестован в Украине в рамках уголовного производства по хищению миллионов гривен на проекте “Глубоководный выпуск”.

С 2017 года он разыскивается МВД, а с 2021 находится в межгосударственном розыске.

По словам, Сергея Гуцалюка, Тарпан тесно связан с российскими спецслужбами.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политика

Обратиться по вопросам размещения рекламы