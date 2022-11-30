Чи будуть розширюватися антиросійські санкційні списки? Нардепи озвучили прогноз

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“Ми постійно працюємо над розширенням санкційного списку. Я переконаний, що санкції будуть і надалі запроваджуватися проти тих, хто підтримує російську агресію або є суб‘єктами рф, в цьому я переконаний точно. Я переконаний, що санкції будуть продовжуватися і з боку західних партнерів, бо оперую інформацією, яку ми маємо на перемовинах”, - розповів Веніславський.

Своєю чергою, народна депутатка від “Голосу” Соломія Бобровська зазначила, що питання розширення санкційного списку - дуже актуальне, бо в країні існує величезна кількість компаній, які і досі пов’язані з росіянами, однак продовжують функціонувати на території Україні.

“Я вважаю, що це на часі, бо недостатня і неглибинна пройшла чистка. Більше того, останній список показав, що й досі існує величезна кількість бізнесів, які зав‘язані на кінцевих бенефіціарах рф”, - повідомила Бобровська.

Претенденти

У переліку осіб, до яких Україна запровадила антиросійські санкції, й досі немає колишнього одеського депутата Руслана Тарпана та його російського бізнес-партнера Раміля Шайдулліна.

Обидва входять до кола засновників кількох компаній (“Гранд Отель”, “Компас Проект”, “Квартал Руссова”), що й зараз працюють в Одесі. При цьому і один і другий - фігуранти "Миротворця" у якості, як сказано на сторінці бази, "корупціонерів та диверсантів у сфері економіки" і "підозрюваних у зв'язках із фсб росії".

До теми

На думку політичного аналітика Олександра Кочеткова те, що в Україні і досі продовжує працювати велика кількість бізнесменів, які перебувають у розшуку, пов’язані з рф або підозрюються в колабораціонізмі - це недопрацювання Служби Безпеки України.

Нагадаємо

Руслан Тарпан заочно арештований в Україні в рамках кримінального провадження щодо розкрадання мільйонів гривень на проекті “Глибоководний випуск”.

З 2017 року він розшукується МВС, а з 2021-го перебуває у міждержавному розшуку.

За словами, Сергія Гуцалюка, Тарпан тісно пов’язаний з російськими спецслужбами.