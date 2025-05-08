Четверть британцев считает Трампа большей угрозой для нацбезопасности, чем террористов - Politico
Киев • УНН
Новый опрос показал, что четверть британцев считает Трампа большей угрозой для нацбезопасности, чем террористические организации. Также, почти половина считает, что он негативно повлияет на экономику страны.
Новый опрос показал, что британцы считают Дональда Трампа большей угрозой национальной безопасности Великобритании, чем террористические организации. Об этом сообщает Politico, пишет УНН.
Детали
Согласно отчету Good Growth Foundation, 24% британцев считают, что президент США представляет наибольшую угрозу интересам национальной безопасности, по сравнению с 22% для террористических организаций. Трамп "уступает" только россии с 34%.
Компания JL Partners опросила 2209 взрослых жителей Великобритании в период с 14 по 19 марта, включая дополнительную выборку из 222 британцев, перешедших из Лейбористской партии в Реформаторскую.
Опрос также показал, что почти половина британцев считает, что Трамп негативно повлияет на экономику Великобритании (47%), а 45 процентов считают, что президент нанесет ущерб безопасности Великобритании.
Близость лидера партии Reform UK Найджела Фараджа к Трампу также вызывает настороженность: почти 29% считают это одной из его худших черт.
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Президент США неоднократно получал низкие оценки британских избирателей, и перед его вторым государственным визитом ожидаются протесты.
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер неоднократно подчеркивал, что его правительство не будет выбирать между хорошими отношениями с США и ЕС, в то время как Белый дом готов объявить о торговом соглашении с Великобританией.
Однако отчет показал, что 62% всех британцев, включая 67% избирателей Лейбористской партии на выборах 2024 года и 60% избирателей Лейбористской партии, проголосовавших за выход из ЕС, поддержали объединение усилий с ЕС против "непредвиденных партнеров" вместо усиления отношений с США.
Ровно половина опрошенных в Великобритании, перешедших из Лейбористской партии в Реформаторскую, считают ЕС самым надежным союзником Великобритании, а 75% из них поддерживают "некоторое" или "значительное" сотрудничество в сфере торговли и экономики.
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