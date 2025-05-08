Чверть британців вважає Трампа більшою загрозою для нацбезпеки, ніж терористів - Politico
Київ • УНН
Нове опитування показало, що чверть британців вважає Трампа більшою загрозою для нацбезпеки, ніж терористичні організації. Також, майже половина вважає, що він негативно вплине на економіку країни.
Нове опитування показало, що британці вважають Дональда Трампа більшою загрозою національній безпеці Великої Британії, ніж терористичні організації. Про це повідомляє Politico, пише УНН.
Деталі
Згідно зі звітом Good Growth Foundation, 24% британців вважають, що президент США становить найбільшу загрозу інтересам національної безпеки, порівняно з 22% для терористичних організацій. Трамп "поступається" тільки росії з 34%.
Компанія JL Partners опитала 2209 дорослих жителів Великої Британії в період із 14 до 19 березня, включно з додатковою вибіркою з 222 британців, які перейшли з Лейбористської партії в Реформаторську.
Опитування також показало, що майже половина британців вважає, що Трамп негативно вплине економіку Великої Британії (47%), а 45 відсотків вважають, що президент завдасть шкоди безпеці Великої Британії.
Близькість лідера партії Reform UK Найджела Фараджа до Трампа також викликає настороженість: майже 29% вважають це однією з його найгірших рис.
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Президент США неодноразово отримував низькі оцінки британських виборців, і перед його другим державним візитом очікуються протести.
Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер неодноразово наголошував, що його уряд не обиратиме між хорошими відносинами зі США та ЄС, тоді як Білий дім готовий оголосити про торговельну угоду з Великою Британією.
Однак звіт засвідчив, що 62% всіх британців, включно з 67% виборців Лейбористської партії на виборах 2024 року та 60% виборців Лейбористської партії, які проголосували за вихід із ЄС, підтримали об'єднання зусиль із ЄС проти "непередбачуваних партнерів" замість посилення відносин зі США.
Рівно половина опитаних у Великій Британії, які перейшли з Лейбористської партії до Реформаторської, вважають ЄС найнадійнішим союзником Великої Британії, а 75% із них підтримують "деяку" або "значну" співпрацю у сфері торгівлі та економіки.
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