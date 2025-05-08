Чверть британців вважає Трампа більшою загрозою для нацбезпеки, ніж терористів - Politico

$41.440.02
47.070.11
ukenru
"Таких рекомендацій не надходило": МОН прокоментувало інформацію про перехід деяких українських вишів на дистанційку
Ексклюзив
12:19 • 3252 перегляди

"Таких рекомендацій не надходило": МОН прокоментувало інформацію про перехід деяких українських вишів на дистанційку

12:11 • 8018 перегляди

Глава СБУ Василь Малюк отримав звання Герой України

11:49 • 19723 перегляди

Вигідна покупка чи пастка? Підводні камені "сірого" ринку техніки в Україні

11:18 • 28376 перегляди

ВР ратифікувала угоду України та США про копалини

10:52 • 34854 перегляди

Від 3 годин до майже 3 років: незвичайні історії ватиканських конклавів

Ексклюзив
08:51 • 33883 перегляди

Українські компанії можуть виготовляти до 10 мільйонів БПЛА на рік: названі умови

07:53 • 49872 перегляди

Мінекономіки розраховує, що інвестфонд зі США запрацює впродовж кількох тижнів

Ексклюзив
07:22 • 46405 перегляди

Весняні заморозки в Україні: експерти пояснили, як це вплине на врожай плодових дерев та ціни

8 травня, 03:10 • 49865 перегляди

8 травня: День пам’яті та примирення

7 травня, 19:04 • 61388 перегляди

У Ватикані чорний дим: кардинали не обрали Папу Римського з першого разу

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Пряма трансляція
Погода
+12°
2м/с
41%
749 мм
Популярнi новини

путін відмовив кадирову у відставці з посади глави Чечні - ISW

8 травня, 02:39 • 57789 перегляди

КНДР запустила балістичні ракети в бік Японського моря: деталі

8 травня, 03:03 • 61409 перегляди

Копалини сам не видобуватиме: у Мінекономіки пояснили, як працюватиме інвестиційний фонд за угодою зі США

07:10 • 37606 перегляди

Передача майнових комплексів Фонду держмайна: обіцянки мільярдів, реальність − борги та ліквідації

07:43 • 75055 перегляди

Тімоті Шаламе вперше вийшов на червону доріжку разом з Кайлі Дженнер на кінопремії в Італії

08:37 • 32370 перегляди
Публікації

Вигідна покупка чи пастка? Підводні камені "сірого" ринку техніки в Україні

11:49 • 19688 перегляди

Від 3 годин до майже 3 років: незвичайні історії ватиканських конклавів

10:52 • 34823 перегляди

Передача майнових комплексів Фонду держмайна: обіцянки мільярдів, реальність − борги та ліквідації

07:43 • 75081 перегляди

Угода про корисні копалини: стали відомі деталі того як і за що голосуватимуть нардепи

7 травня, 18:29 • 105615 перегляди

В Україні майже вся побутова електроніка імпортна: експерт розповів про схеми "сірого" ринку
Ексклюзив

7 травня, 10:29 • 142536 перегляди
Реклама
Продаж Lexus LC 2019
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Олег Синєгубов

Володимир Зеленський

Ігор Терехов

Кейр Стармер

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Ватикан

Китай

Київ

Реклама
УНН Lite

GTA VI: новий трейлер побив рекорди переглядів, саундтрек злетів у чартах

09:29 • 16633 перегляди

Тімоті Шаламе вперше вийшов на червону доріжку разом з Кайлі Дженнер на кінопремії в Італії

08:37 • 32396 перегляди

Вогнеборці врятували цуценя під час пожежі на Дніпропетровщині

7 травня, 13:49 • 50037 перегляди

GTA VI: вийшов другий трейлер

6 травня, 13:46 • 81054 перегляди

Тімоті Шаламе пропустив Met Gala заради гри НБА, поки Кайлі Дженнер сяяла на заході

6 травня, 09:05 • 130262 перегляди
Актуальне

Facebook

Старлінк

SpaceX Starship

MIM-104 Patriot

The New York Times

Чверть британців вважає Трампа більшою загрозою для нацбезпеки, ніж терористів - Politico

Київ • УНН

 • 712 перегляди

Нове опитування показало, що чверть британців вважає Трампа більшою загрозою для нацбезпеки, ніж терористичні організації. Також, майже половина вважає, що він негативно вплине на економіку країни.

Чверть британців вважає Трампа більшою загрозою для нацбезпеки, ніж терористів - Politico

Нове опитування показало, що британці вважають Дональда Трампа більшою загрозою національній безпеці Великої Британії, ніж терористичні організації. Про це повідомляє Politico, пише УНН.

Деталі

Згідно зі звітом Good Growth Foundation, 24% британців вважають, що президент США становить найбільшу загрозу інтересам національної безпеки, порівняно з 22% для терористичних організацій. Трамп "поступається" тільки росії з 34%.

Компанія JL Partners опитала 2209 дорослих жителів Великої Британії в період із 14 до 19 березня, включно з додатковою вибіркою з 222 британців, які перейшли з Лейбористської партії в Реформаторську.

Опитування також показало, що майже половина британців вважає, що Трамп негативно вплине економіку Великої Британії (47%), а 45 відсотків вважають, що президент завдасть шкоди безпеці Великої Британії.

Близькість лідера партії Reform UK Найджела Фараджа до Трампа також викликає настороженість: майже 29% вважають це однією з його найгірших рис.

Союзники США висловлюють занепокоєння щодо мирного плану Трампа - CNN25.04.25, 09:24 • 7169 переглядiв

Президент США неодноразово отримував низькі оцінки британських виборців, і перед його другим державним візитом очікуються протести.

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер неодноразово наголошував, що його уряд не обиратиме між хорошими відносинами зі США та ЄС, тоді як Білий дім готовий оголосити про торговельну угоду з Великою Британією.

Однак звіт засвідчив, що 62% всіх британців, включно з 67% виборців Лейбористської партії на виборах 2024 року та 60% виборців Лейбористської партії, які проголосували за вихід із ЄС, підтримали об'єднання зусиль із ЄС проти "непередбачуваних партнерів" замість посилення відносин зі США.

Рівно половина опитаних у Великій Британії, які перейшли з Лейбористської партії до Реформаторської, вважають ЄС найнадійнішим союзником Великої Британії, а 75% із них підтримують "деяку" або "значну" співпрацю у сфері торгівлі та економіки.

Більшість американців та європейців вважає, що третя світова війна імовірна впродовж 5-10 років - The Guardian06.05.25, 14:44 • 5672 перегляди

Аліна Волянська

Аліна Волянська

Новини Світу
Кейр Стармер
Білий дім
Дональд Трамп
Європейський Союз
Сполучене Королівство
Brent
$62.08
Bitcoin
$99,418.40
S&P 500
$5,625.70
Tesla
$275.69
Газ TTF
$34.89
Золото
$3,350.20
Ethereum
$1,958.45