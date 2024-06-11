Четверо американских учителей получили ножевые ранения в результате нападения с ножом в Китае

Четыре американских учителя получили ножевые ранения в Китае об этом сообщает CNN, передает УНН.

Детали

По информации, четверо американских учителей были ранены в результате ножевого нападения в городе Цзилинь на севере Китая.

Об этом рассказал Госдепартамент США.

Сообщается, что преподаватели, работавшие в колледже Айовы, посетили университет-партнер заведения в городе Цзилинь. Ранение произошло в общественном парке города.

Власти провинции Цзилинь не прокомментировали инцидент.

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