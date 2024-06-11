Четверо американских учителей получили ножевые ранения в результате нападения с ножом в Китае

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Отчет через "пиарные" дела: НАБУ в Раде должен отчитаться об эффективности использования своих ресурсов - нардеп
  •  105352 просмотра

Отчет через "пиарные" дела: НАБУ в Раде должен отчитаться об эффективности использования своих ресурсов - нардеп

Эксклюзив
Известный столичный ресторан, происходящий из Мариуполя, заподозрили в работе на оккупированной территории: само же заведение опровергает информацию
  •  108347 просмотра

Известный столичный ресторан, происходящий из Мариуполя, заподозрили в работе на оккупированной территории: само же заведение опровергает информацию

Эксклюзив
Политикам следует воздерживаться от публичных оценок судебного процесса - председатель комитета по вопросам свободы слова
  •  114652 просмотра

Политикам следует воздерживаться от публичных оценок судебного процесса - председатель комитета по вопросам свободы слова

Эксклюзив
Зарабатывать на партнерстве с компаниями, имеющими влияние рф, позорно и безнравственно - депутат
  •  110868 просмотра

Зарабатывать на партнерстве с компаниями, имеющими влияние рф, позорно и безнравственно - депутат

Эксклюзив
В Украине необходимо изменить законодательство таким образом, чтобы решение НБУ о ликвидации банков вступало в силу после судебного обжалования - юрист
  •  102829 просмотра

В Украине необходимо изменить законодательство таким образом, чтобы решение НБУ о ликвидации банков вступало в силу после судебного обжалования - юрист

Эксклюзив
Разрушение дорог тяжелым транспортом аграрных компаний негативно влияет на логистику ВСУ - эксперт
  •  104603 просмотра

Разрушение дорог тяжелым транспортом аграрных компаний негативно влияет на логистику ВСУ - эксперт

Эксклюзив
Участники схем серого экспорта зерна должны быть наказаны согласно уголовному законодательству - депутат
  •  101852 просмотра

Участники схем серого экспорта зерна должны быть наказаны согласно уголовному законодательству - депутат

Эксклюзив
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Позаботьтесь о себе и своем эмоциональном состоянии: гороскоп для всех знаков Зодиака с 10 по 16 июня

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7 июня 2024, 11:06  •  175637 просмотра

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7 июня 2024, 07:04  •  255215 просмотра

Четверо американских учителей получили ножевые ранения в результате нападения с ножом в Китае

Четверо американских преподавателей получили ножевые ранения во время посещения университета-партнера в городе Цзилинь на севере Китая.

Новости Мира •   •  533 просмотра
Четверо американских учителей получили ножевые ранения в результате нападения с ножом в Китае

43% немецких компаний готовы инвестировать миллиарды евро в восстановление Украины

Согласно опросу, проведенному KPMG и Немецко-украинской торгово-промышленной палатой, немецкие компании в Украине планируют новые инвестиции, но обеспокоены войной, угрозами безопасности и коррупцией.

Война •   •  1919 просмотра
43% немецких компаний готовы инвестировать миллиарды евро в восстановление Украины

российская тактическая авиация действует на северо-востоке Украины

Воздушные силы Украины проинформировали об активности тактической авиации противника в северо-восточном направлении.

Война •   •  4146 просмотра
российская тактическая авиация действует на северо-востоке Украины

Маск угрожает запретить устройства Apple из-за интеграции искусственного интеллекта компанией

Илон Маск угрожает запретить использование устройств Apple в своих компаниях, если Apple интегрирует искусственный интеллект OpenAI в свою операционную систему по соображениям безопасности.

Новости Мира •   •  4152 просмотра
Маск угрожает запретить устройства Apple из-за интеграции искусственного интеллекта компанией

Лодка с мигрантами перевернулась у берегов Йемена: погибли по меньшей мере 38 человек

Лодка с мигрантами из Африканского Рога перевернулась недалеко от портового города Аден в Йемене, в результате чего погибли по меньшей мере 38 человек.

Новости Мира •   •  4843 просмотра
Лодка с мигрантами перевернулась у берегов Йемена: погибли по меньшей мере 38 человек

Президент Молдовы подписала законопроект о расширении положений о государственной измене

Президент Молдовы Майя Санду подписала закон, расширяющий положение о государственной измене. Данные изменения вызывают возмущение у ее компонентов и Amnesty International.

политика •   •  6909 просмотра
Президент Молдовы подписала законопроект о расширении положений о государственной измене

Воздушные силы предупреждают об угрозе баллистических ракет с востока

Воздушные силы Украины предупреждают о возможных ударах баллистическими ракетами с востока.

Война •   •  7541 просмотра
Воздушные силы предупреждают об угрозе баллистических ракет с востока

рф распространяет ложь: "страны Запада обостряют ситуацию в зоне украинского конфликта"

Страна-террорист распространяет дезинформацию, утверждая, что западные страны обостряют ситуацию в зоне боевых действий в Украине, в то время как предоставление Украине разрешения на нанесение ударов по российским военным объектам направлено на прекращение российской агрессии.

Война •   •  8490 просмотра
рф распространяет ложь: "страны Запада обостряют ситуацию в зоне украинского конфликта"

Экс-полицейский обвиняется в вымогательстве взятки в размере 2000 долларов и утечке конфиденциальных данных

Бывшего сотрудника милиции в Сумской области обвинили в вымогательстве взятки в размере 2000 долларов за активизацию досудебного расследования и передачу конфиденциальной информации третьим лицам.

политика •   •  7661 просмотра
Экс-полицейский обвиняется в вымогательстве взятки в размере 2000 долларов и утечке конфиденциальных данных

Совет Безопасности ООН поддержал резолюцию США о постоянном прекращении огня в Газе

Совет Безопасности ООН принял резолюцию о постоянном прекращении огня и освобождении заложников в секторе Газа, при этом 14 членов проголосовали "за" и один воздержался.

политика •   •  7629 просмотра
Совет Безопасности ООН поддержал резолюцию США о постоянном прекращении огня в Газе