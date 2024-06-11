Четверо американських вчителів отримали ножові поранення в результаті нападу з ножем в Китаї
Київ • УНН
Четверо американських викладачів отримали ножові поранення під час відвідування університету-партнера в місті Цзілінь на півночі Китаю.
Чотири американські вчителі отримали ножові поранення в Китаї Про це повідомляє CNN, передає УНН.
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За інформацією, четверо американських вчителів були поранені в результаті ножового нападу в місті Цзілінь на півночі Китаю.
Про це розповів Держдепартамент США.
Повідомляється, що викладачі, які працювали в коледжі Айови, відвідали університет-партнер закладу в місті Цзілінь. Поранення сталося в громадському парку міста.
Влада провінції Цзілінь не прокоментувала інцидент.