В Китае произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в провинции Цинхай на северо-западе Китая, информирует китайский сейсмологический центр, передает УНН.

Детали

Подземный толчок был зафиксирован в 08.39 по местному времени в городском уезде Маннай Хайси-Монгольско-Тибетского автономного округа провинции Цинхай, говорится в сообщении.

Добавляется, что эпицентр землетрясения был на глубине 10 километров.

Центральное телевидение Китая отмечает, что землетрясение на месте "явно ощущалось", информации о жертвах или материальном ущербе пока не поступало.

Количество жертв землетрясения на Тайване возросло до 7, сотни раненых