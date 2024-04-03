Количество жертв землетрясения на Тайване возросло до 7, сотни раненых

Количество погибших в результате сильного землетрясения у побережья Тайваня возросло до семи, со ссылкой на представителей власти сообщает Focus Taiwan, пишет УНН.

Детали

По данным центральных и местных чиновников, по состоянию на 15:00 по местному времени в Тайване число погибших в результате землетрясения в среду возросло до по меньшей мере семи человек, а также 711 человек получили ранения.

Дополнение

У восточного побережья Тайваня произошло землетрясение магнитудой 7,2. Весь остров сильно встряхнуло, о серьезных повреждениях уже сообщалось в округе Хуалянь.

Согласно данным Центрального метеорологического управления Тайваня, всего 127 афтершоков поразили Тайвань после землетрясения магнитудой 7,2 у побережья острова.