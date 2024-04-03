Количество жертв землетрясения на Тайване возросло до 7, сотни раненых

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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taivanТайвань
Эксклюзив
Раскрытие банковской тайны без решения суда - это очередное закручивание гаек и выворачивание карманов, считает нардеп
  •  53534 просмотра

Раскрытие банковской тайны без решения суда - это очередное закручивание гаек и выворачивание карманов, считает нардеп

Эксклюзив
Ситуация на границе с беларусью остается стабильной - ГУР
  •  78717 просмотра

Ситуация на границе с беларусью остается стабильной - ГУР

Эксклюзив
Эксперт о заявлении лукашенко, что рб готовится к войне: потенциал армии беларуси более чем серьезный
  •  124448 просмотра

Эксперт о заявлении лукашенко, что рб готовится к войне: потенциал армии беларуси более чем серьезный

Эксклюзив
"Львовский арсенал" просит Умерова помочь привезти из Словакии минометные выстрелы для МОУ
  •  126722 просмотра

"Львовский арсенал" просит Умерова помочь привезти из Словакии минометные выстрелы для МОУ

Эксклюзив
На данный момент наращивание войск рф в беларуси не происходит - Госпогранслужба
  •  123281 просмотра

На данный момент наращивание войск рф в беларуси не происходит - Госпогранслужба

Эксклюзив
Не бояться заявлять - эксперт о попытках давления на поставщиков по первым контрактам ГОТ
  •  113985 просмотра

Не бояться заявлять - эксперт о попытках давления на поставщиков по первым контрактам ГОТ

Эксклюзив
Не разбазаривать ресурсы, а сконцентрироваться на ВСУ: историк о предложении демонтажа Арки дружбы народов
  •  76913 просмотра

Не разбазаривать ресурсы, а сконцентрироваться на ВСУ: историк о предложении демонтажа Арки дружбы народов

Эксклюзив
СНБО должен рассмотреть вопрос массовой блокировки налоговых накладных, потому что она угрожает национальной безопасности - нардеп
2 апреля 2024, 08:52  •  100117 просмотра

СНБО должен рассмотреть вопрос массовой блокировки налоговых накладных, потому что она угрожает национальной безопасности - нардеп

Эксклюзив
Как украинская компания может стать специмпортером вооружения: объяснение МОУ
1 апреля 2024, 14:16  •  119991 просмотра

Как украинская компания может стать специмпортером вооружения: объяснение МОУ

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Не Княжицким единым. Как соцсети забыли о главном помощнике Сивковича
1 апреля 2024, 13:10  •  118049 просмотра

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На левобережье Херсонской области враг изменил тактику и пошел на штурм более мелкими группами, все попытки отбиты - ОК "Юг"

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Украинская разведка хочет уничтожить Крымский мост в первом полугодии этого года - The Guardian

Украинская разведка хочет уничтожить Крымский мост в первом полугодии этого года - The Guardian

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Пограничники приземлили вражеский дрон-разведчик, собиравший данные в приграничье Сумщины

Пограничники приземлили вражеский дрон-разведчик, собиравший данные в приграничье Сумщины

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ГУР атаковало завод по сборке "шахедов" в рф: что известно об этом производстве и при чем тут Tinder

2 апреля 2024, 09:02  •  173444 просмотра
Сегодня начинает работать Реестр убытков для Украины: рассказываем, как он будет работать и кто может подать заявление

Сегодня начинает работать Реестр убытков для Украины: рассказываем, как он будет работать и кто может подать заявление

2 апреля 2024, 04:45  •  180610 просмотра
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Поставка происходит по плану: в ГОТ рассказали об обеспечении ВСУ продуктами питания по новым контрактам
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1 апреля 2024, 09:33  •  216654 просмотра
Российские баллистические ракеты: что есть у врага и чем это сбивать

Российские баллистические ракеты: что есть у врага и чем это сбивать
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28 марта 2024, 13:27  •  488081 просмотра
Временная тишина: почему замолчали "враждебные" голоса против ГОТ

Временная тишина: почему замолчали "враждебные" голоса против ГОТ

27 марта 2024, 10:45  •  458727 просмотра

Количество жертв землетрясения на Тайване возросло до 7, сотни раненых

Землетрясение магнитудой 7,2 балла у побережья Тайваня унесло жизни по меньшей мере 7 человек, 711 получили ранения и нанесло серьезные разрушения в округе Хуалянь, а 127 подземных толчков обрушились на остров.

Новости Мира •   •  3160 просмотра
Количество жертв землетрясения на Тайване возросло до 7, сотни раненых

В швейцарских Альпах разбился вертолет с туристами: есть погибшие

В швейцарских Альпах разбился вертолет, перевозивший туристов и гида, в результате чего 3 человека погибли и 3 получили ранения.

Новости Мира •   •  3219 просмотра
В швейцарских Альпах разбился вертолет с туристами: есть погибшие

На левобережье Херсонской области враг изменил тактику и пошел на штурм более мелкими группами, все попытки отбиты - ОК "Юг"

Российские войска пытались атаковать большим количеством небольших штурмовых групп на левом берегу Днепра в Херсонской области, но все такие попытки были отбиты украинскими силами.

Война •   •  4429 просмотра
На левобережье Херсонской области враг изменил тактику и пошел на штурм более мелкими группами, все попытки отбиты - ОК "Юг"

Украинская разведка хочет уничтожить Крымский мост в первом полугодии этого года - The Guardian

Украина планирует разрушить Крымский мост в первой половине 2024 года, по словам анонимных чиновников украинской военной разведки ГУР, на которых ссылается The Guardian.

Война •   •  10422 просмотра
Украинская разведка хочет уничтожить Крымский мост в первом полугодии этого года - The Guardian

Пограничники приземлили вражеский дрон-разведчик, собиравший данные в приграничье Сумщины

Бойцы ГПСУ в Сумской области сбили вражеский разведывательный беспилотник, который собирал данные в пограничной зоне.

Война •   •  10994 просмотра
Пограничники приземлили вражеский дрон-разведчик, собиравший данные в приграничье Сумщины

россияне ночью ударили двумя ракетами по Боровой на Харьковщине: прокуратура показала последствия

Российские войска ночью нанесли удар двумя ракетами "Гром Е-1" по поселку Боровая Харьковской области, повредив учебное заведение и школьные гаражи.

Война •   •  11737 просмотра
россияне ночью ударили двумя ракетами по Боровой на Харьковщине: прокуратура показала последствия

Качество воздуха в Киеве после загрязнения пылью из Сахары вернулось к норме

Качество воздуха в Киеве вернулось к норме после почти двухдневного загрязнения воздуха пылью из Сахары, а предыдущие рекомендации по ограничению пребывания на улице были отменены.

Киев •   •  10736 просмотра
Качество воздуха в Киеве после загрязнения пылью из Сахары вернулось к норме

Ситуация на ДнепроГЭС после атаки рф: Федоров говорит, только на установление последствий понадобятся месяцы

На Днепровской ГЭС, атакованной российскими войсками, проводится полный анализ повреждений, прежде чем восстановить ее способность вырабатывать электроэнергию, на что уйдут месяцы, а на дамбе функционирует только одна полоса движения.

Война •   •  11713 просмотра
Ситуация на ДнепроГЭС после атаки рф: Федоров говорит, только на установление последствий понадобятся месяцы

єОселя: Одесская ОВА компенсировала защитникам жилье более чем на 1 млн гривен

163 защитника из Одесской области воспользовались государственной программой доступного ипотечного кредитования "єОселя", при этом областная администрация компенсировала более 1 млн гривен.

Общество •   •  10777 просмотра
єОселя: Одесская ОВА компенсировала защитникам жилье более чем на 1 млн гривен

Стажировка за границей для студентов-мужчин: в ГПСУ объяснили, какие документы нужны для выезда из Украины

Правительство разрешило студентам-мужчинам в возрасте 18-22 лет, обучающимся на бакалавриате или магистратуре в области медицины, фармации или ветеринарии, выезжать за границу на один семестр для стажировки и обучения, требуя такие документы, как справка из университета, соглашение об академической мобильности, электронный билет и документы о воинском учете.

Общество •   •  11855 просмотра
Стажировка за границей для студентов-мужчин: в ГПСУ объяснили, какие документы нужны для выезда из Украины