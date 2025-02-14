Четыре человека пострадали из-за ночных атак рф в Харьковской области: среди них двое подростков
Киев • УНН
В результате обстрелов Харьковской области пострадали четыре человека, среди них двое несовершеннолетних. Повреждены по меньшей мере 15 жилых домов в Купянске, Богодухове и селе Замостье.
В результате обстрелов российских войск Харьковской области сегодня пострадали четыре человека, среди них двое несовершеннолетних, сообщили в Харьковской областной прокуратуре в пятницу, пишет УНН.
Детали
По данным следствия, 14 февраля около 4:30 российские военные совершили обстрел города Купянск. Контузию получили двое мужчин 76 и 47 лет. Повреждены по меньшей мере пять жилых домов. Предварительно установлено, что вооруженные силы рф били по городу из РСЗО.
Также сегодня в 1:20 вражеский ударный беспилотник попал по частному жилому сектору в городе Богодухов. Частные домовладения, хозяйственные помещения, авто получили повреждения. Острую реакцию на стресс получили двое несовершеннолетних: девушка 16 лет и 17-летний парень.
13 февраля ориентировочно в 18:20 российская армия ударила из авиации по селу Замость Купянского района. Повреждены по меньшей мере 10 частных жилых домов. К счастью, люди ранений не получили. По предварительным данным, оккупанты ударили по селу ФАБ-250 из УМПК.
Начаты досудебные расследования по фактам совершения военных преступлений (ч. 1 ст. 438 УК Украины).
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