Чотири людини постраждали через нічні атаки рф на Харківщині: серед них двоє підлітків
Київ • УНН
Внаслідок обстрілів Харківської області постраждали четверо людей, серед них двоє неповнолітніх. Пошкоджено щонайменше 15 житлових будинків у Куп'янську, Богодухові та селі Заміст.
Внаслідок обстрілів російських військ Харківської області сьогодні постраждали четверо людей, серед них двоє неповнолітніх, повідомили у Харківській обласній прокуратурі у п'ятницю, пише УНН.
Деталі
За даними слідства, 14 лютого близько 4:30 російські військові здійснили обстріл міста Купʼянськ. Контузію отримали двоє чоловіків 76 та 47 років. Пошкоджено щонайменше пʼять житлових будинків. Попередньо встановлено, що збройні сили рф били по місту з РСЗВ.
Також сьогодні о 1:20 ворожий ударний безпілотник влучив по приватному житловому сектору у місті Богодухів. Приватні домоволодіння, господарчі приміщення, авто зазнали пошкоджень. Гострої реакції на стрес зазнали двоє неповнолітніх: дівчина 16 років та 17-річний хлопець.
13 лютого орієнтовно о 18:20 російська армія вдарила з авіації по селу Заміст Купʼянського району. Пошкоджено щонайменше 10 приватних житлових будинків. На щастя, люди поранень не дістали. За попередніми даними, окупанти вдарили по селу ФАБ-250 з УМПК.
Розпочато досудові розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України).
росія випустила 133 дрони по Україні вночі: скільки збили і які наслідки атаки рф14.02.25, 08:39 • 27304 перегляди