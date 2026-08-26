Чешские спортсмены решили бойкотировать чемпионат Европы по флаг-футболу из-за участия рф

Чешские сборные по американскому футболу не выступят на сентябрьском чемпионате Европы среди юношей до 15 и 17 лет из-за участия там россии. Председатель Чешской ассоциации американского футбола (ČAAF) Радим Кроулик на официальном сайте организации заявил, что международная федерация IFAF заранее не проинформировала другие страны о возвращении российских команд на соревнования, передает УНН со ссылкой на Радио Прага.

Таким образом, на ЧЕ по флаг-футболу (бесконтактной олимпийской версии американского футбола) не поедут ни смешанная сборная U15, ни юноши U17. Последние должны были защищать в Италии бронзу, завоеванную в 2025 году в Инсбруке.

"IFAF опубликовала внутренний список участников, и мы с удивлением обнаружили, что в категориях U15 Mix и U17 среди юношей также включены команды из России. IFAF не проинформировала о возвращении российских команд на соревнования ни на декабрьском конгрессе, ни позже в какой-либо иной форме", – отметил Кроулик.

Федерация объяснила свое решение рекомендацией Международного олимпийского комитета, который в этом году разрешил российским командам вернуться на соревнования.

"Я и другие члены Президиума категорически не согласны с этим объяснением. В сложившейся ситуации нашим командам невозможно играть на одном поле с Россией (не говоря уже об абсурдности матчей между Украиной и Россией). Эту позицию разделяет и подавляющее большинство наших клубов, которые рекомендовали нам не ехать на турнир в подобном составе. Я связался с председателем Украинской федерации, чтобы скоординировать дальнейшие действия, и выразил свою поддержку, в частности заверив, что Чехия не будет играть в категориях, где должны выступать российские команды. Одновременно я предложил ему и другим странам организовать турнир в Чехии, чтобы наши игроки не пропустили международные матчи. Председатель Украинской федерации направил письмо в IFAF с условиями, на которых они готовы участвовать в ЧЕ. Российские команды должны отказаться от своего названия, флага, национального гимна и выйти на турнир под нейтральной символикой. Кроме того, необходима проверка состава команды на отсутствие тех, кто публично поддерживает, продвигает или одобряет военную агрессию против Украины. Мы также присоединились к этому призыву и сообщили IFAF, что, если эти условия не будут выполнены, наши команды не примут участия в турнире", – дополнил председатель ČAAF.

Кроулик заявил, что ему стыдно за то, что американский футбол оказался в такой ситуации. "Это сводит на нет все усилия по продвижению американского футбола в позитивном ключе среди спортивной общественности. Мне также стыдно за то, как быстро мои коллеги из других стран отвернулись от Украины. Я верю, что сохранение моральной честности ценнее любого спортивного результата", – добавил председатель Чешской ассоциации американского футбола.