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Чеські спортсмени вирішили бойкотувати чемпіонат Європи з прапор-футболу через участь рф

Київ • УНН

 • 1318 перегляди

Чеські збірні U15 і U17 не зіграють на ЧЄ через допуск росії. Чехія вимагає нейтральної символіки та перевірки складу команд.

Чеські спортсмени вирішили бойкотувати чемпіонат Європи з прапор-футболу через участь рф

Чеські збірні з американського футболу не виступлять на вересневому чемпіонаті Європи серед юнаків до 15 та 17 років через участь там росії. Голова Чеської асоціації американського футболу (ČAAF) Радім Кроулік на офіційному сайті організації заявив, що міжнародна федерація IFAF заздалегідь не поінформувала інші країни про повернення російських команд на змагання, передає УНН із посиланням на Радіо Прага.

Таким чином, на ЧЄ з флаг-футболу (безконтактної олімпійської версії американського футболу) не поїдуть ні змішана збірна U15, ні юнаки U17. Останні мали захищати в Італії бронзу, завойовану 2025 р. в Інсбруку.

"IFAF опублікувала внутрішній список учасників, і ми з подивом виявили, що у категорії U15 Mix та U17 серед юнаків також включені команди з росії. IFAF не поінформувала про повернення російських команд на змагання ні на грудневому конгресі, ні пізніше в будь-якій іншій формі", – зазначив Кроулік.

Федерація пояснила своє рішення рекомендацією Міжнародного олімпійського комітету, який цього року дозволив російським командам повернутись на змагання.

"Я та інші члени Президії категорично не згодні з цим поясненням. У ситуації, що склалася, нашим командам неможливо грати на одному полі з росією (не кажучи вже про абсурдність матчів між Україною та росією). Цю думку поділяє і переважна більшість наших клубів, які рекомендували нам не їхати на турнір у подібному складі. Я зв'язався з головою Української федерації, щоб скоординувати подальші дії, і висловив свою підтримку, зокрема запевнив, що Чехія не гратиме у категоріях, де мають виступати російські команди. Одночасно я запропонував йому та іншим країнам організувати турнір у Чехії, щоб наші гравці не пропустили міжнародні матчі. Голова Української федерації направив листа до IFAF з умовами, на яких вони готові брати участь у ЧЄ. Російські команди мають відмовитися від своєї назви, прапора, національного гімну та вийти на турнір під нейтральними символами. Крім того, потрібна перевірка складу команди на відсутність тих, хто публічно підтримує, просуває чи схвалює військову агресію проти України. Ми також приєдналися до цього заклику та повідомили IFAF, що якщо ці умови не будуть виконані, наші команди не візьмуть участь у турнірі", – доповнив голова ČAAF.

Кроулік заявив, що йому соромно за те, що американський футбол опинився у такій ситуації. "Це зводить нанівець всі зусилля щодо просування американського футболу у позитивному ключі серед спортивної громадськості. Мені також соромно, як швидко мої колеги з інших країн відвернулися від України. Я вірю, що збереження моральної чесності цінніше за будь-який спортивний результат", – додав голова Чеської асоціації американського футболу.

Антоніна Туманова

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