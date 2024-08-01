Чешская полиция в сотрудничестве со словацкими коллегами задержала несовершеннолетнего парня по подозрению в участии в подготовке теракта на Радужном прайде в Братиславе. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Deník N.

Детали

Две недели назад, когда в Братиславе проходил марш, в котором ежегодно принимают участие десятки тысяч людей, полиция обнаружила группу, которая готовила нападение на участников марша.

Ее члены были из европейских стран, США и России и активно разрабатывали планы нападения на мусульман, евреев, мигрантов или представителей ЛГБТ в закрытой группе в социальной сети Telegram и на других платформах.

«Эта группа создала каналы и чат-группы на различных онлайн-платформах, где общались люди со всей Европы, США и российской федерации. Эти каналы использовались для распространения неонацистской символики, языка ненависти и подстрекательства к насилию или террористическим атакам против меньшинств. Целями нападений должны были стать представители различных меньшинств, таких как мусульмане, евреи, мигранты или люди из ЛГБТ+ сообщества», - заявила словацкая полиция две недели назад.

Одна из групп в Telegram насчитывала сотни людей, часто несовершеннолетних. Она объединяла людей, которые оскорбляли и радикализировали друг друга, присылали друг другу неонацистскую символику и, по словам полиции, активно планировали свою первую акцию, которая должна была состояться 20 июля в Братиславе.

Как сообщается, во время марша «Радужный прайд» они хотели убить его участников.

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