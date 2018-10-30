Красное вино замедляет старение мозга - ученые
Киев • УНН
КИЕВ. 30 октября. УНН. Ученые из Политехнического университета Виргинии (США) обнаружили, что ресвератрол, содержащийся в кожуре красного винограда и красном вине, защищает нейроны мозга от старения, передает УНН со ссылкой на данные исследования.
О полезных свойствах этого соединения известно уже около 20 лет. В частности, эксперименты на мышах показали, что он обладает противоопухолевыми, противовоспалительными и кардиопротекторными свойствами. Теперь же выяснилось, что он полезен и для мозга.
Ученые изучали двухлетних мышей, которым регулярно давали ресвератрол в течение года. Особое внимание при этом уделялось синапсам (соединения между нейронами), отвечающим за нервно-мышечные соединения.
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Как оказалось, вещество оказало на организм мышей примерно такое же влияние, как оптимальная диета и физические упражнения.
Вместе с тем один из авторов исследования — Грегорио Вальдес — подчеркивает, что налегать на спиртное не стоит.
“В вине ресвератрол содержится в таких небольших количествах, что вы не сможете выпить его в достаточном количестве, чтобы добиться того же эффекта, какой мы обнаружили у мышей”, — отметил он.
Как писал УНН, украинское вино “Коктебель” получило признание на мировом рынке.