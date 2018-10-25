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Налог на столовое вино должен быть равен нулю - "Укрвинпром"

Налог на столовое вино должен быть равен нулю - "Укрвинпром"

Киев  •  УНН

 • 13280 просмотра

КИЕВ. 23 октября. УНН. Украинское правительство продолжает пренебрегать потребностями виноделов, инициируя неподъемные налоги и акцизы. С таким заявлением выступили в корпорации "Укрвинпром", передает УНН.

Речь идет о законопроекте правительства относительно повышения ставок акцизного сбора на алкогольную и винодельческую продукцию, который уже отказались поддерживать народные депутаты.

Так, в "Укрвинпроме" заявили, что нагрузку на производителя среди производственного сезона увеличивать нельзя, и рассказали почему:

"Дело в том, что предприниматели выполняют заключенные производственные контракты, а очередное повышение акциза нарушает бизнес-планы. Понятно, что позиция производителей аналогична позиции потребителя - продукция должна быть хорошего качества и иметь адекватную цену, не основываясь исключительно на искусственных акцизах, которые способствуют наполнению бюджета.

Кроме того, декларируя адаптацию украинского законодательства к европейскому, нужно и в вопросах акцизной политики приближаться к европейским стандартам. Ведь в странах ЕС столовое вино - это продукт питания, акцизный налог на него равен нулю", - прокомментировал гендиректор корпорации "Укрвинпром" Владимир Кучеренко.

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Напомним, правительство планировало увеличить акцизы на алкоголь на 9%, однако парламент отказался поддержать соответствующий законопроект.

Также напомним, украинцы наращивают потребление алкоголя отечественного производства. А по поводу вина, то полусладкие напитки пользуются среди наших граждан большей популярностью, чем сухие.

Заметим, что украинские вина "Коктебель" получили мировое признание.

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