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Податок на столове вино має дорівнювати нулю - "Укрвинпром"

Податок на столове вино має дорівнювати нулю - "Укрвинпром"

Київ • УНН

 • 13282 перегляди

КИЇВ. 23 жовтня. УНН. Український уряд продовжує нехтувати потребами виноробів, ініціюючи непідйомні податки та акцизи. З такою заявою виступили у корпорації "Укрвинпром", передає УНН.

Йдеться про законопроект уряду щодо підвищення ставок акцизного збору на алкогольну та виноробну продукцію, який вже відмовилися підтримувати народні депутати.

Так, в “Укрвинпромі” заявили, що навантаження на виробника посеред виробничого сезону збільшувати не можна, і розповіли чому:

“Річ у тім, що підприємці виконують укладені виробничі контракти, а чергове підвищення акцизу порушує бізнес-плани. Зрозуміло, що позиція виробників аналогічна позиції споживача — продукція має бути гарної якості і мати адекватну ціну, не ґрунтуючись виключно на штучних акцизах, які сприяють наповненню бюджету.

Крім того, декларуючи адаптацію українського законодавства до європейського, потрібно і в питаннях акцизної політики наближатися до європейських стандартів. Адже в країнах ЄС столове вино — це продукт харчування, акцизний податок на нього дорівнює нулю”, — прокоментував гендиректор корпорації “Укрвинпром” Володимир Кучеренко.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У Греції домоглися скасування спецподатку на споживання вина

Нагадаємо, уряд планував збільшити акцизи на алкоголь на 9%, проте парламент відмовився підтримати відповідний законопроект.

Також нагадаємо, українці нарощують споживання алкоголю вітчизняного виробництва.  А щодо вина, то напівсолодкі напої користуються серед наших громадян більшою популярністю за сухі.

Зауважимо, що українські вина “Коктебель” отримали світове визнання.

Українські Національні Новини

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