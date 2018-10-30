Червоне вино уповільнює старіння мозку - учені

Про корисні властивості цього з'єднання відомо вже близько 20 років. Зокрема, експерименти на мишах показали, що він має протипухлинні, протизапальні і кардіопротекторні властивості. Тепер же з'ясувалося, що він корисний і для мозку.

Учені вивчали дворічних мишей, яким регулярно давали ресвератрол протягом року. Особлива увага при цьому приділялася синапсам (з'єднанням між нейронами), що відповідає за нервово-м'язові з'єднання.

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Як виявилося, речовина мала на організм мишей приблизно такий же вплив, як оптимальна дієта і фізичні вправи.

Разом з тим один з авторів дослідження - Грегоріо Вальдес - підкреслює, що налягати на спиртне не варто.

"У вині ресвератрол міститься в таких невеликих кількостях, що ви не зможете випити його в достатній кількості, щоб домогтися того ж ефекту, який ми виявили у мишей", - зазначив він.

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