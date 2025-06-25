Чернышов просит перенести заседание суда: стала известна причина

Вице-премьер-министр Украины — Министр национального единства Украины Алексей Чернышов просит перенести избрание ему меры пресечения, чтобы не пропустить заседание Кабмина. Об этом он написал в Facebook, передает УНН.

Детали

Чернышов заявил, что среда — это плановый день заседания Кабинета Министров и Правительственного совещания, что предполагает его личное участие. Он добавил, что придерживается всех процедур и надеется, что ходатайство будет удовлетворено, а дата и время судебного заседания будут согласованы заблаговременно со всеми сторонами дела.

Напомним

Высший антикоррупционный суд 25 июня планирует рассмотреть ходатайство о применении меры пресечения к вице-премьер-министру - министру национального единства Украины Алексею Чернышову, которого подозревают в злоупотреблении служебным положением и получении взятки в особо крупном размере для себя и третьих лиц.