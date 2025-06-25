Чернишов просить перенести засідання суду: стала відома причина

Віцепрем'єр-міністр України — Міністр національної єдності України Олексій Чернишов просить перенести обрання йому запобіжного заходу, щоб не пропустити засідання Кабміну. Про це він написав у Facebook, передає УНН.

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Чернишов заявив, що середа — це плановий день засідання Кабінету Міністрів та Урядової наради, що передбачає його особисту участь. Він додав, що дотримується всіх процедур і сподівається, що клопотання буде задоволене, а дата та час судового засідання будуть погоджені завчасно з усіма сторонами справи.

Нагадаємо

Вищий антикорупційний суд 25 червня планує розглянути клопотання про застосування запобіжного заходу до віцепремʼєр-міністра - міністра національної єдності України Олексія Чернишова, якого підозрюють у зловживанні службовим становищем та одержанні хабаря в особливо великому розмірі для себе та третіх осіб.