Черные запорожцы сожгли колонну бронетехники россиян под Новомихайловкой, которая шла на штурм

Военные 72-й отдельной механизированной бригады им. Черных запорожцев уничтожили колонну российской бронетехники, которая направлялась на штурм позиций ВСУ возле села Новомихайловка в Донецкой области. Об этом сообщили на фейсбук-странице 72-й ОМБр, передает УНН.

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Нам не привыкать жечь вражеские колонны техники, но все равно - каждый раз когда такое случается, мы счастливы как никогда! подчеркнули в бригаде.

Дополнение

72-я отдельная механизированная бригада имени Черных Запорожцев - военное формирование механизированных войск ВСУ. Бригада создана в 2002 году на базе 72-й гвардейской механизированной дивизии. С 2014 года бригада принимала участие в войне на востоке Украины. В августе 2017 года бригада названа в честь военного формирования времен УНР - Черных запорожцев.

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