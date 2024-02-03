Черные запорожцы сожгли колонну бронетехники россиян под Новомихайловкой, которая шла на штурм
Бойцы 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев уничтожили колонну российской бронетехники, которая направлялась на штурм позиций Вооруженных сил Украины вблизи села Новомихайловка Донецкой области.
Россия заявила о двух перехваченных дронах над Брянской областью
Российские системы противовоздушной обороны перехватили два украинских беспилотника над Брянской областью 3 февраля. Об этом сообщает Министерство обороны России.
Нацотбор Евровидения-2024: "Дія" дала советы в случае трудностей с голосованием
"Дія" посоветовала пользователям попробовать проголосовать еще раз за несколько минут, если у них возникли проблемы во время голосования на "Евровидении 2024" из-за высокого трафика на сервисе.
Враг продолжает сбрасывать авиабомбы: в Херсонской ОВА показали последствия удара по Бериславу
Российские авиаудары по украинскому городу Берислав повредили жилые дома, но никто не пострадал.
У "Дії" возникли трудности в работе: пользователи не могут зайти в приложение
В день финала национального отбора на "Евровидение" в приложении "Дія" возникли проблемы со входом в систему. Вероятно, из-за большого наплыва желающих проголосовать.
Не только санкции, но и удобные механизмы: в Минобороны прокомментировали законопроект о мобилизации
Начальник управления прессы и информации Министерства обороны заявил, что новый законопроект о мобилизации содержит удобные механизмы в дополнение к санкциям, чтобы лучше обеспечить определенность и стратегическое преимущество для Вооруженных сил Украины.
россияне готовят программу "Запорожская целина" для заселения оккупированных украинских территорий
Мэр Мелитополя заявил, что российские оккупанты готовятся реализовать план советских времен под названием "Запорожская целина" по перевозке жителей из россии, беларуси и Казахстана для заселения оккупированных районов Запорожской области с целью изменения этнического состава населения и подавления украинского сопротивления.
Оккупанты наладили производство дронов на одном из заводов Бердянска - партизаны
Оккупанты организовали производство беспилотников и ремонт бронетехники на Бердянском заводе. Вместе с тем, партизаны отмечают, что производство дронов незначительных масштабов и вряд ли покроет потребности даже одного линейного подразделения.
Ситуация на фронте: в Генштабе заявили, что за сутки произошло 45 боевых столкновений
По данным Генерального штаба, противник совершил 54 авиаудара и 33 раза применил реактивные системы залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.
Армия рф ударила по Донецкой области: повреждена пожарно-спасательная часть
Российский обстрел повредил пожарно-спасательную часть в Покровске Донецкой области, выбиты двери и окна гаража.