Украинские "Черные ястребы" уничтожили блиндажи россиян на Сватовском направлении
Киев • УНН
КИЕВ. 2 августа. УНН. Бойцы 4-й отдельной танковой бригады имени гетмана Ивана Выговского уничтожили блиндажи врага на Сватовском направлении. Видео обнародовал Командующий Сухопутных войск ВСУ Александр Сырский, сообщает УНН.
«Сватовское направление. «Черные ястребы» 4-й ОТБр уничтожают блиндажи россиян», - подписал Сырский видео.
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