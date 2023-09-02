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19:26 • 5004 просмотра

путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

15:57 • 50494 просмотра

рф согласна на прекращение огня в Украине, но есть нюансы - путин

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13:47 • 100443 просмотра

Пыльца деревьев и пылевой клещ: аллерголог объяснила, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

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13 марта, 13:40 • 101431 просмотра

Легализация криптовалюты позволит получить дополнительный источник наполнения госбюджета - экономист

13 марта, 13:25 • 87877 просмотра

Дело о трагедии в Одессе 2 мая 2014 года: ЕСПЧ назвал Украину виновной, но признал влияние рф

13 марта, 10:29 • 83866 просмотра

Рада поддержала снижение штрафов за несвоевременное уточнение данных в ТЦК

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13 марта, 06:36 • 107897 просмотра

Лунное затмение 14 марта 2025 года: влияние на судьбу, эмоции и глобальные события

13 марта, 06:19 • 130489 просмотра

россия представила США список требований для соглашения о прекращении войны против Украины - Reuters

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Украинские "Черные ястребы" уничтожили блиндажи россиян на Сватовском направлении

Украинские "Черные ястребы" уничтожили блиндажи россиян на Сватовском направлении

Киев • УНН

 • 628573 просмотра

КИЕВ. 2 августа. УНН. Бойцы 4-й отдельной танковой бригады имени гетмана Ивана Выговского уничтожили блиндажи врага на Сватовском направлении. Видео обнародовал Командующий Сухопутных войск ВСУ Александр Сырский, сообщает УНН.

«Сватовское направление. «Черные ястребы» 4-й ОТБр уничтожают блиндажи россиян», - подписал Сырский видео.

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