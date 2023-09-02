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29 березня, 17:57 • 272237 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

29 березня, 17:57 • 361603 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 300862 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 10:47 • 335957 перегляди

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29 березня, 07:30 • 300960 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

28 березня, 18:00 • 219922 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 204618 перегляди

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28 березня, 16:27 • 164347 перегляди

Бійка поблизу Голосіївського ТЦК у столиці: поліція повідомила подробиці і розпочала три кримінальних провадження

28 березня, 15:09 • 535486 перегляди

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Українські «Чорні яструби» знищили бліндажі росіян на Сватівському напрямку

Київ • УНН

 • 628574 перегляди

КИЇВ. 2 серпня. УНН. Бійці 4-тої окремої танкової бригади імені гетьмана Івана Виговського знищили бліндажі ворога на Сватівському напрямку. Відео оприлюднив Командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський, повідомляє УНН.

«Сватівський напрямок. «Чорні яструби» 4-ї ОТБр знищують бліндажі росіян», - підписав Сирський відео.

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