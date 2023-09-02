Українські «Чорні яструби» знищили бліндажі росіян на Сватівському напрямку
Київ • УНН
КИЇВ. 2 серпня. УНН. Бійці 4-тої окремої танкової бригади імені гетьмана Івана Виговського знищили бліндажі ворога на Сватівському напрямку. Відео оприлюднив Командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський, повідомляє УНН.
«Сватівський напрямок. «Чорні яструби» 4-ї ОТБр знищують бліндажі росіян», - підписав Сирський відео.
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