ГУР показало, як оборонці знищили ворожі «Купол» та «Бук» на Луганщині

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Як повідомили у ГУР МОУ, 30 серпня 2023 року розвідники ГУР МО України у співпраці з воїнами окремого загону спецпризначення «Омега» на окупованій частині Луганській області поблизу міста Сватове знищили три одиниці військової техніки російських загарбників:



станцію виявлення цілей 9С18 «Купол»;



пуско-заряджальну установку ЗРК 9К37;



ЗРК «Бук».



Ворожу військову техніку виявили під час її пересування ґрунтовими дорогами поза населеним пунктом, після чого по цілях завдали ударів дронами-камікадзе.