ГУР показало, як оборонці знищили ворожі «Купол» та «Бук» на Луганщині
Київ • УНН
КИЇВ. 2 серпня. УНН. Розвідники та спецпризначенці знищили ворожі «Купол» та «Бук» на Луганщині. Головне розвідуправління Міноборони продемонструвало відео роботи українських оборонців, повідомляє УНН.
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Як повідомили у ГУР МОУ, 30 серпня 2023 року розвідники ГУР МО України у співпраці з воїнами окремого загону спецпризначення «Омега» на окупованій частині Луганській області поблизу міста Сватове знищили три одиниці військової техніки російських загарбників:
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- станцію виявлення цілей 9С18 «Купол»;
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- пуско-заряджальну установку ЗРК 9К37;
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- ЗРК «Бук».
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Ворожу військову техніку виявили під час її пересування ґрунтовими дорогами поза населеним пунктом, після чого по цілях завдали ударів дронами-камікадзе.