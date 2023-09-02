ГУР показало, как защитники уничтожили вражеские "Купол" и "Бук" на Луганщине
Киев • УНН
КИЕВ. 2 августа. УНН. Разведчики и спецназовцы уничтожили вражеские «Купол» и «Бук» на Луганщине. Главное разведуправление Минобороны продемонстрировало видео работы украинских защитников, сообщает УНН.
Детали
Как сообщили в ГУР МОУ, 30 августа 2023 года разведчики ГУР МО Украины в сотрудничестве с воинами отдельного отряда спецназначения «Омега» на оккупированной части Луганской области вблизи города Сватово уничтожили три единицы военной техники российских захватчиков:
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- станцию обнаружения целей 9С18 «Купол»;
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- пуско-зарядную установку ЗРК 9К37;
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- ЗРК «Бук».
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Вражескую военную технику обнаружили во время ее передвижения по грунтовым дорогам вне населенного пункта, после чего по целям нанесли удары дронами-камикадзе.