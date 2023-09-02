ГУР показало, как защитники уничтожили вражеские "Купол" и "Бук" на Луганщине

Детали

Как сообщили в ГУР МОУ, 30 августа 2023 года разведчики ГУР МО Украины в сотрудничестве с воинами отдельного отряда спецназначения «Омега» на оккупированной части Луганской области вблизи города Сватово уничтожили три единицы военной техники российских захватчиков:



станцию обнаружения целей 9С18 «Купол»;



пуско-зарядную установку ЗРК 9К37;



ЗРК «Бук».



Вражескую военную технику обнаружили во время ее передвижения по грунтовым дорогам вне населенного пункта, после чего по целям нанесли удары дронами-камикадзе.