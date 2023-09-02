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рф согласна на прекращение огня в Украине, но есть нюансы - путин

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Пыльца деревьев и пылевой клещ: аллерголог объяснила, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

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Легализация криптовалюты позволит получить дополнительный источник наполнения госбюджета - экономист

13:25 • 71764 просмотра

Дело о трагедии в Одессе 2 мая 2014 года: ЕСПЧ назвал Украину виновной, но признал влияние рф

13 марта, 10:29 • 73348 просмотра

Рада поддержала снижение штрафов за несвоевременное уточнение данных в ТЦК

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13 марта, 06:36 • 106892 просмотра

Лунное затмение 14 марта 2025 года: влияние на судьбу, эмоции и глобальные события

13 марта, 06:19 • 129502 просмотра

россия представила США список требований для соглашения о прекращении войны против Украины - Reuters

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ГУР показало, как защитники уничтожили вражеские "Купол" и "Бук" на Луганщине

ГУР показало, как защитники уничтожили вражеские "Купол" и "Бук" на Луганщине

Киев • УНН

 • 1029099 просмотра

КИЕВ. 2 августа. УНН. Разведчики и спецназовцы уничтожили вражеские «Купол» и «Бук» на Луганщине. Главное разведуправление Минобороны продемонстрировало видео работы украинских защитников, сообщает УНН.

Детали

Как сообщили в ГУР МОУ, 30 августа 2023 года разведчики ГУР МО Украины в сотрудничестве с воинами отдельного отряда спецназначения «Омега» на оккупированной части Луганской области вблизи города Сватово уничтожили три единицы военной техники российских захватчиков:

  • станцию обнаружения целей 9С18 «Купол»;
  • пуско-зарядную установку ЗРК 9К37;
  • ЗРК «Бук».

Вражескую военную технику обнаружили во время ее передвижения по грунтовым дорогам вне населенного пункта, после чего по целям нанесли удары дронами-камикадзе.

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