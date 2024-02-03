Чорні запорожці спалили колону бронетехніки росіян під Новомихайлівкою, яка йшла на штурм

Військові 72-ї окремої механізованої бригади ім. Чорних запорожців знищили колону російської бронетехніки, яка прямувала на штурм позицій ЗСУ біля села Новомихайлівка на Донеччині. Про це повідомили на фейсбук-сторінці 72-ї ОМБр, передає УНН.

Деталі

Нам не звикати палити ворожі колони техніки, та все одно — кожен раз коли таке трапляється, ми щасливі як ніколи! підкреслили у бригаді.

Доповнення

72-га окрема механізована бригада імені Чорних Запорожців – військове формування механізованих військ ЗСУ. Бригада створена у 2002 році на базі 72-ї гвардійської механізованої дивізії. З 2014 року бригада брала участь у війні на сході України. У серпні 2017 року бригада названа на честь військового формування часів УНР – Чорних запорожців.

Українські «Чорні яструби» знищили бліндажі росіян на Сватівському напрямку