Очередей на западных пунктах пропуска нет
Киев • УНН
КИЕВ. 29 ноября. УНН. Сегодня с утра все пункты пропуска на западной границе работают в штатном режиме. Об этом в Facebook сообщает пресс-служба Западного регионального управления Государственной пограничной службы Украины, передает УНН.
Согласно размещенной инфографики, по состоянию на 9.00, очередей на пунктах пропуска нет.
Напомним, сегодня утром в контрольных пунктах въезда-выезда находилось 245 автомобилей.
Как сообщал УНН, 28 ноября дороги ко всем пунктам пропуска на западной границе разблокировали.
Добавим, что утром 28 ноября движение оставалось усложненным на подъездных путях к пунктам пропуска "Малый Березный" и "Ужгород" на границе со Словакией.
Акции владельцев автомобилей на еврономерах на границе начались после подписания Президентом законов № 8487 и № 8488, которые легализуют ввезенные с нарушением таможенного и налогового законодательства автомобили с европейскими номерами. Порошенко призвал владельцев таких авто в предусмотренный законом срок "воспользоваться льготным порядком растаможивания и воздержаться от акций протеста".