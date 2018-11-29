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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 92394 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Очередей на западных пунктах пропуска нет

Очередей на западных пунктах пропуска нет

Киев  •  УНН

 • 7494 просмотра

КИЕВ. 29 ноября. УНН. Сегодня с утра все пункты пропуска на западной границе работают в штатном режиме. Об этом в Facebook сообщает пресс-служба Западного регионального управления Государственной пограничной службы Украины, передает УНН.

Согласно размещенной инфографики, по состоянию на 9.00, очередей на пунктах пропуска нет.

Напомним, сегодня утром в контрольных пунктах въезда-выезда находилось 245 автомобилей.

Как сообщал УНН, 28 ноября дороги ко всем пунктам пропуска на западной границе разблокировали.

Добавим, что утром 28 ноября движение оставалось усложненным на подъездных путях к пунктам пропуска "Малый Березный" и "Ужгород" на границе со Словакией.

Акции владельцев автомобилей на еврономерах на границе начались после подписания Президентом законов № 8487 и № 8488, которые легализуют ввезенные с нарушением таможенного и налогового законодательства автомобили с европейскими номерами. Порошенко призвал владельцев таких авто в предусмотренный законом срок "воспользоваться льготным порядком растаможивания и воздержаться от акций протеста".

Украинские Национальные Новости

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