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Черг на західних пунктах пропуску немає

Черг на західних пунктах пропуску немає

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 листопада. УНН. Сьогодні з ранку всі пункти пропуску на західному кордону працюють у штатному режимі. Про це у Facebook повідомляє прес-служба Західного регіонального управління Державної прикордонної служби України, передає УНН.

Відповідно до розміщеної інфографіки, станом на 9.00, черг на пунктах пропуску не має.

Нагадаємо, сьогодні зранку у контрольних пунктах в'їзду-виїзду перебувало 245 автомобілів.

Як повідомляв УНН, 28 листопада дороги до всіх пунктів пропуску на західному кордоні розблокували.

Додамо, що ранком 28 листопада рух залишався ускладненим на під'їзних шляхах до пунктів пропуску "Малий Березний" та "Ужгород" на кордоні зі Словаччиною.

Акції власників автомобілів на єврономерах на кордоні розпочалися після підписання Президентом законів № 8487 та № 8488, які легалізують ввезені з порушенням митного та податкового законодавства автомобілі з європейськими номерами. Порошенко закликав власників таких авто у передбачений законом термін "скористатися пільговим порядком розмитнення та утриматися від акцій протесту".

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