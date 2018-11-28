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На кордоні зі Словаччиною досі ускладнено під’їзд до двох пунктів пропуску

На кордоні зі Словаччиною досі ускладнено під’їзд до двох пунктів пропуску

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 листопада. УНН. Станом на сьогоднішній ранок рух на під’їзних шляхах до пунктів пропуску "Малий Березний" та "Ужгород" у Закарпатській області, на кордоні зі Словаччиною, залишаються ускладненими. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-центр Держприкордонслужби.

"Під’їзні шляхи до двох пунктів пропуску – "Малий Березний" та "Ужгород", що на кордоні зі Словаччиною, залишаються заблокованими на ранок 28 листопада. На даний момент рух транспортних засобів на цьому напрямку залишається ускладненим", – йдеться в повідомленні.

На всіх інших напрямках рух через кордон нормалізовано, здійснюються заходи прикордонного контролю й пропуску через кордон учасників міжнародного руху.

Як уточнили у прес-службі Західного регіонального управління ДПСУ, станом на 6:00 сьогодні на пункті пропуску "Ужгород" в чергах застрягли 20 автомобілів, на "Шегині" – 60.

Як повідомляв УНН, власники автомобілів з європейськими номерами знову перекрили у Волинській області автодорогу у напрямку до польського кордону.

Раніше під’їзні шляхи до деяких пунктів пропуску на державному кордоні з Польщею були розблоковані.

Нагадаємо, акції власників автомобілів на єврономерах на кордоні розпочалися після підписання Президентом законів № 8487 та № 8488, які легалізують ввезені з порушенням митного та податкового законодавства автомобілі з європейськими номерами. Порошенко закликав власників таких авто у передбачений законом термін "скористатися пільговим порядком розмитнення та утриматися від акцій протесту".

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