На кордоні зі Словаччиною досі ускладнено під’їзд до двох пунктів пропуску

"Під’їзні шляхи до двох пунктів пропуску – "Малий Березний" та "Ужгород", що на кордоні зі Словаччиною, залишаються заблокованими на ранок 28 листопада. На даний момент рух транспортних засобів на цьому напрямку залишається ускладненим", – йдеться в повідомленні.

На всіх інших напрямках рух через кордон нормалізовано, здійснюються заходи прикордонного контролю й пропуску через кордон учасників міжнародного руху.

Як уточнили у прес-службі Західного регіонального управління ДПСУ, станом на 6:00 сьогодні на пункті пропуску "Ужгород" в чергах застрягли 20 автомобілів, на "Шегині" – 60.

Як повідомляв УНН, власники автомобілів з європейськими номерами знову перекрили у Волинській області автодорогу у напрямку до польського кордону.

Раніше під’їзні шляхи до деяких пунктів пропуску на державному кордоні з Польщею були розблоковані.

Нагадаємо, акції власників автомобілів на єврономерах на кордоні розпочалися після підписання Президентом законів № 8487 та № 8488, які легалізують ввезені з порушенням митного та податкового законодавства автомобілі з європейськими номерами. Порошенко закликав власників таких авто у передбачений законом термін "скористатися пільговим порядком розмитнення та утриматися від акцій протесту".