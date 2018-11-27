"Євробляхери" перекрилу ще одну трасу до кордону з Польщею

"Волинська область. 27 листопада 2018 року о 14:30 на автодорозі Н-22 "Устилуг – Луцьк – Рівне", км 9+100 в районі населеного пункту Федорівка Володимир-Волинського району власники автомобілів на єврономерах шляхом кругового руху по пішохідному переходу перекрили рух транспортних засобів", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, станом на 12:00 27 листопада рух транспорту на під'їздах до пунктів пропуску на кордоні з Польщею у межах Львівської та Волинської областей, де проводили акції протесту власники автомобілів з європейською реєстрацією, було відновлено. Рух на кордоні зі Словаччиною та Угорщиною було ускладнено.

У ДПСУ раніше сьогодні повідомляли, що під’їзні шляхи до деяких пунктів пропуску на державному кордоні були розблоковані вночі та вранці.

Акції "євробляхерів" на кордоні розпочалися після підписання Президентом законів № 8487 та № 8488, які легалізують ввезені з порушенням митного та податкового законодавства автомобілі з європейськими номерами. Президент Петро Порошенко закликав власників таких авто у передбачений законом термін "скористатися пільговим порядком розмитнення і утриматися від акцій протесту".