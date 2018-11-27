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Рух на кордоні зі Словаччиною та Угорщиною досі ускладнено

Рух на кордоні зі Словаччиною та Угорщиною досі ускладнено

Київ • УНН

 • 11096 перегляди

КИЇВ. 27 листопада. УНН. Рух через два пункти пропуску на кордоні зі Словаччиною, та один пункт пропуску на кордоні з Угорщиною залишається ускладненим, при цьому розблоковано рух транспортних засобів через пункти пропуску на кордоні з Польщею. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу Держприкордонслужби.

"Ще кілька під’їзних шляхів, які ведуть до пунктів пропуску на державному кордоні, були розблоковані сьогодні у першій половині доби. Зокрема відновлено рух транспортних засобів на кордоні з Польщею. На даний момент ускладненим залишається рух через пункти пропуску "Малий Березний" та "Ужгород" - на кордоні зі Словаччиною, та "Тиса", що на кордоні з Угорщиною", - повідомили у відомстві.

Нагадаємо, станом на 12:00 27 листопада рух транспорту на під'їздах до пунктів пропуску на кордоні з Польщею у межах Львівської та Волинської областей, де проводили акції протесту власники автомобілів з європейською реєстрацією, було відновлено.

У ДПСУ раніше сьогодні повідомляли, що під’їзні шляхи до деяких пунктів пропуску на державному кордоні були розблоковані вночі та вранці. Проїзд через шість пунктів на західному кордоні залишався обмеженим.

Акції "євробляхерів" на кордоні розпочалися після підписання Президентом законів № 8487 та № 8488, які легалізують ввезені з порушенням митного та податкового законодавства автомобілі з європейськими номерами. Президент Петро Порошенко закликав власників таких авто у передбачений законом термін "скористатися пільговим порядком розмитнення і утриматися від акцій протесту".

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