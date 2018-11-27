Движение на границе со Словакией и Венгрией до сих пор затруднено
Киев • УНН
КИЕВ. 27 ноября. УНН. Движение через два пункта пропуска на границе со Словакией, и один пункт пропуска на границе с Венгрией остается осложненным, при этом разблокировано движение транспортных средств через пункты пропуска на границе с Польшей. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.
"Еще несколько подъездных путей, ведущих к пунктам пропуска на государственной границе, были разблокированы сегодня в первой половине суток. В частности восстановлено движение на границе с Польшей. На данный момент осложненным остается движение через пункты пропуска "Малый Березный" и "Ужгород" - на границе со Словакией, и "Тиса" на границе с Венгрией", - сообщили в ведомстве.
Напомним, по состоянию на 12:00 27 ноября движение транспорта на подъездах к пунктам пропуска на границе с Польшей в пределах Львовской и Волынской областей, где проводили акции протеста владельцы автомобилей с европейской регистрацией, было восстановлено.
В ГПСУ ранее сегодня сообщалось, что подъездные пути к некоторым пунктам пропуска на государственной границе были разблокированы ночью и утром. Проезд через шесть пунктов на западной границе оставался ограниченным.
Акции "евробляхеров" на границе начались после подписания Президентом законов № 8487 и № 8488, которые легализуют ввезенные с нарушением таможенного и налогового законодательства автомобили с европейскими номерами. Президент Петр Порошенко призвал владельцев таких авто в предусмотренный законом срок "воспользоваться льготным порядком растаможивания и воздержаться от акций протеста".