"Евробляхеры" перекрыли еще одну трассу до границы с Польшей
Киев • УНН
КИЕВ. 27 ноября. УНН. Владельцы автомобилей с европейскими номерами снова перекрыли в Волынской области автодорогу в направлении к польской границе. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Укравтодора.
"Волынская область. 27 ноября 2018 года в 14:30 на автодороге Н-22 "Устилуг - Луцк - Ровно", км 9+100 в районе населенного пункта Федоровка Владимир-Волынского района владельцы автомобилей на еврономерах путем кругового движения по пешеходному переходу перекрыли движение транспортных средств", - говорится в сообщении.
Напомним, по состоянию на 12:00 27 ноября движение транспорта на подъездах к пунктам пропуска на границе с Польшей в пределах Львовской и Волынской областей, где проводили акции протеста владельцы автомобилей с европейской регистрацией, было восстановлено. Движение на границе со Словакией и Венгрией было затруднено.
В ГПСУ ранее сегодня сообщалось, что подъездные пути к некоторым пунктам пропуска на государственной границе были разблокированы ночью и утром.
Акции "евробляхеров" на границе начались после подписания Президентом законов № 8487 и № 8488, которые легализуют ввезенные с нарушением таможенного и налогового законодательства автомобили с европейскими номерами. Президент Петр Порошенко призвал владельцев таких авто в предусмотренный законом срок "воспользоваться льготным порядком растаможивания и воздержаться от акций протеста".