На границе со Словакией до сих пор затруднен подъезд к двум пунктам пропуска
Киев • УНН
КИЕВ. 28 ноября. УНН. По состоянию на сегодняшнее утро движение на подъездных путях к пунктам пропуска "Малый Березный" и "Ужгород" в Закарпатской области, на границе со Словакией, остаютсязатрудненными. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр Госпогранслужбы.
"Подъездные пути к двум пунктам пропуска – "Малый Березный" и "Ужгород" на границе со Словакией, остаются заблокированными на утро 28 ноября. На данный момент движение на этом направлении остается осложненным", – говорится в сообщении.
На всех остальных направлениях движение через границу нормализовано, осуществляются меры пограничного контроля и пропуска через границу участников международного движения.
Как уточнили в пресс-службе Западного регионального управления ГПСУ, по состоянию на 6:00 сегодня на пункте пропуска "Ужгород" в очередях застряли 20 автомобилей, на "Шегини" – 60.
Как сообщал УНН, владельцы автомобилей с европейскими номерами снова перекрыли в Волынской области автодорогу в направлении польской границы.
Ранее подъездные пути к некоторым пунктам пропуска на государственной границе с Польшей были разблокированы.
Напомним, акции владельцев автомобилей на еврономерах на границе начались после подписания Президентом законов №8487 и №8488, которые легализуют ввезенные с нарушением таможенного и налогового законодательства автомобили с европейскими номерами. Порошенко призвал владельцев таких авто в предусмотренный законом срок "воспользоваться льготным порядком растаможивания и воздержаться от акций протеста".