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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
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На границе со Словакией до сих пор затруднен подъезд к двум пунктам пропуска

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 28 ноября. УНН. По состоянию на сегодняшнее утро движение на подъездных путях к пунктам пропуска "Малый Березный" и "Ужгород" в Закарпатской области, на границе со Словакией, остаютсязатрудненными. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр Госпогранслужбы.

"Подъездные пути к двум пунктам пропуска – "Малый Березный" и "Ужгород" на границе со Словакией, остаются заблокированными на утро 28 ноября. На данный момент движение на этом направлении остается осложненным", – говорится в сообщении.

На всех остальных направлениях движение через границу нормализовано, осуществляются меры пограничного контроля и пропуска через границу участников международного движения.

Как уточнили в пресс-службе Западного регионального управления ГПСУ, по состоянию на 6:00 сегодня на пункте пропуска "Ужгород" в очередях застряли 20 автомобилей, на "Шегини" – 60.

Как сообщал УНН, владельцы автомобилей с европейскими номерами снова перекрыли в Волынской области автодорогу в направлении польской границы.

Ранее подъездные пути к некоторым пунктам пропуска на государственной границе с Польшей были разблокированы.

Напомним, акции владельцев автомобилей на еврономерах на границе начались после подписания Президентом законов №8487 и №8488, которые легализуют ввезенные с нарушением таможенного и налогового законодательства автомобили с европейскими номерами. Порошенко призвал владельцев таких авто в предусмотренный законом срок "воспользоваться льготным порядком растаможивания и воздержаться от акций протеста".

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