Дороги до всіх пунктів пропуску на західному кордоні розблокували

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КИЇВ. 28 листопада. УНН. Усі пункти пропуску на ділянці західного кордону наразі працюють у штатному режимі. Власники автомобілів на єврономерах розблокували всі під’їзні шляхи. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Міністерства внутрішніх справ України.

"Усі під’їзні шляхи, які ведуть до пунктів пропуску і які були перекриті учасниками акції на автомобілях іноземної реєстрації, повністю розблоковано. Зараз роботу усіх пунктів пропуску на ділянці західного кордону нормалізовано. Заходи прикордонного контролю й пропуску через державний кордон учасників міжнародного руху співробітники Держприкордонслужби здійснюють встановленим порядком", – йдеться в повідомленні.

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Як повідомляв УНН, станом на сьогоднішній ранок рух залишався ускладненим на під'їзних шляхах до пунктів пропуску "Малий Березний" та "Ужгород" на кордоні зі Словаччиною.

Нагадаємо, акції власників автомобілів на єврономерах на кордоні розпочалися після підписання Президентом законів № 8487 та № 8488, які легалізують ввезені з порушенням митного та податкового законодавства автомобілі з європейськими номерами. Порошенко закликав власників таких авто у передбачений законом термін "скористатися пільговим порядком розмитнення та утриматися від акцій протесту".

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