Дороги ко всем пунктам пропуска на западной границе разблокировали

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 93442 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 105080 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 140394 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 137776 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 132974 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 126712 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 165530 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 117966 просмотра

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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141549 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145355 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Дороги ко всем пунктам пропуска на западной границе разблокировали

Дороги ко всем пунктам пропуска на западной границе разблокировали

Киев  •  УНН

 • 10777 просмотра

КИЕВ. 28 ноября. УНН. Все пункты пропуска на участке западной границы сейчас работают в штатном режиме. Владельцы автомобилей на еврономерах разблокировали все подъездные пути. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел Украины.

"Все подъездные пути, ведущие к пунктам пропуска и которые были перекрыты участниками акции на автомобилях иностранной регистрации, полностью разблокированы. Сейчас работа всех пунктов пропуска на участке западной границы нормализована. Меры пограничного контроля и пропуска через государственную границу участников международного движения сотрудники Госпогранслужбы осуществляют в установленном порядке", – говорится в сообщении.

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Как сообщал УНН, по состоянию на сегодняшнее утро движение оставалось усложненным на подъездных путях к пунктам пропуска "Малый Березный" и "Ужгород" на границе со Словакией.

Напомним, акции владельцев автомобилей на еврономерах на границе начались после подписания Президентом законов №8487 и №8488, которые легализуют ввезенные с нарушением таможенного и налогового законодательства автомобили с европейскими номерами. Порошенко призвал владельцев таких авто в предусмотренный законом срок "воспользоваться льготным порядком растаможивания и воздержаться от акций протеста".

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