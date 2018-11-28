Дороги ко всем пунктам пропуска на западной границе разблокировали

"Все подъездные пути, ведущие к пунктам пропуска и которые были перекрыты участниками акции на автомобилях иностранной регистрации, полностью разблокированы. Сейчас работа всех пунктов пропуска на участке западной границы нормализована. Меры пограничного контроля и пропуска через государственную границу участников международного движения сотрудники Госпогранслужбы осуществляют в установленном порядке", – говорится в сообщении.

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Как сообщал УНН, по состоянию на сегодняшнее утро движение оставалось усложненным на подъездных путях к пунктам пропуска "Малый Березный" и "Ужгород" на границе со Словакией.

Напомним, акции владельцев автомобилей на еврономерах на границе начались после подписания Президентом законов №8487 и №8488, которые легализуют ввезенные с нарушением таможенного и налогового законодательства автомобили с европейскими номерами. Порошенко призвал владельцев таких авто в предусмотренный законом срок "воспользоваться льготным порядком растаможивания и воздержаться от акций протеста".