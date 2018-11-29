Більше 240 авто стоять у чергах на пунктах пропуску на Донбасі

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КИЇВ. 29 листопада. УНН. Сьогодні зранку у контрольних пунктах в'їзду-виїзду перебувало 245 автомобілів, передає УНН із посиланням на прес-службу ДПСУ.

У ДПСУ зазначили, що усі КПВВ відкрились за графіком осіннього періоду та функціонують у штатному режимі. Також, прикордонниками посилено заходи контролю осіб та транспортних засобів, що слідують через лінію зіткнення.

“Сьогодні зранку в КПВВ на в’їзд та виїзд знаходилося така кількість транспортних засобів: „Майорське“ — 0/60; „Мар’їнка“ — 0/65; „Новотроїцьке“ — 25/50; „Гнутове“ — 25/20”, — йдеться у повідомленні.

За даними прикордонників, за минулу добу відмічається зменшення пасажиро-транспортного потоку. Так, учора через КПВВ прослідувало 35,1 тисячі осіб та 4,4 тисячі транспортних засобів: “Майорське” — 7910 осіб та 910 транспортних засобів; “Мар’їнка” — 8105 осіб та 1430 транспортних засобів; “Новотроїцьке” — 7330 осіб та 1340 транспортних засобів; “Гнутове” — 2955 осіб та 675 транспортних засобів; “Станиця Луганська” — 8795 осіб.

Нагадаємо, з 1 грудня 2018 року усі контрольні пункти в’їзду-виїзду, що знаходяться в районі операції Об’єднаних сил, переходять на зимовий графік роботи. Пропуск осіб і транспортних засобів буде здійснюватися з 08.00 до 17.00 щоденно. Прохання до громадян врахувати цю інформацію при плануванні своїх поїздок.

Як повідомляв УНН, 26 листопада в контрольних пунктах в’їзду-виїзду на в’їзд та виїзд перебувало 215 автівок.

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