Более 240 авто стоят в очередях на пунктах пропуска на Донбассе
Киев • УНН
КИЕВ. 29 ноября. УНН. Сегодня утром в контрольных пунктах въезда-выезда находилось 245 автомобилей, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.
В ГПСУ отметили, что все КПВВ открылись по графику осеннего периода и функционируют в штатном режиме. Также, пограничниками усилены меры контроля лиц и транспортных средств, следующих через линию соприкосновения.
"Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств: "Майорское" - 0/60; "Марьинка" - 0/65; "Новотроицкое" - 25/50; "Гнутово" - 25/20 ", - говорится в сообщении.
По данным пограничников, за минувшие сутки отмечается уменьшение пассажиро-транспортного потока. Так, вчера из-за КПВВ последовало 35,1 тысячи человек и 4,4 тысячи транспортных средств: "Майорское" - 7910 человек и 910 транспортных средств; "Марьинка" - 8105 человек и 1430 транспортных средств; "Новотроицкое" - 7330 человек и 1340 транспортных средств; "Гнутово" - 2955 человек и 675 транспортных средств; "Станица Луганская" - 8795 человек.
Напомним, с 1 декабря 2018 все контрольные пункты въезда-выезда, находящихся в районе операции Объединенных сил переходят на зимний график работы. Пропуск лиц и транспортных средств будет осуществляться с 08.00 до 17.00 ежедневно. Просьба к гражданам учесть эту информацию при планировании своих поездок.
Как сообщал УНН, 26 ноября в контрольных пунктах въезда-выезда на въезд и выезд находилось 215 автомобилей.