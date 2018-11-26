Більше 200 авто стоять у чергах на КПВВ на Донбасі

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КИЇВ. 26 листопада. УНН. Сьогодні зранку в контрольних пунктах в’їзду-виїзду на в’їзд та виїзд перебувало 215 автівок, передає УНН із посиланням на прес-службу Держприкордонслужби.

За даними ДПСУ, усі контрольні пункти в’їзду-виїзду на лінії розмежування в районі проведення операції Об’єднаних сил відкрились за графіком осіннього періоду та функціонують у штатному режимі.

"Сьогодні зранку в КПВВ на в’їзд та виїзд знаходилося така кількість транспортних засобів: “Майорське” — 0/50; “Мар’їнка” — 0/60; “Новотроїцьке” — 20/40; “Гнутове” — 25/20", - повідомили прикордонники.

"За минулу добу відмічається зменшення пасажиро-транспортного потоку, так через КПВВ прослідувало 31 тисяча осіб та 4,3 тисячі транспортних засобів: “Майорське” — 7500 осіб та 965 транспортних засобів; “Мар’їнка” — 6695 осіб та 1170 транспортних засобів; “Новотроїцьке” — 6265 осіб та 1375 транспортних засобів; “Гнутове” — 3005 осіб та 825 транспортних засобів; “Станиця Луганська” — 8045 осіб", - повдіомили у ДПСУ.

Нагадаємо, 24 листопада у чергах у контрольних пунктах в’їзду-виїзду на Донбасі зібралось 135 автомобілів.

Крім того, днями через контрольний пункт в’їзду-виїзду “Новотроїцьке” направлено 21 вантажівку з гуманітарною допомогою від Міжнародного Комітету Червоного Хреста та Місії синодального відділу УПЦ у справах сім’ї для непідконтрольної частини Донбасу.

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