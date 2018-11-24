"Червоний Хрест" направив на окупований Донбас близько 400 тонн гуманітарки
Київ • УНН
КИЇВ. 24 листопада. УНН. Через контрольний пункт в’їзду-виїзду “Новотроїцьке” направлено 21 вантажівку з гуманітарною допомогою від Міжнародного Комітету Червоного Хреста та Місії синодального відділу УПЦ у справах сім’ї для непідконтрольної частини Донбасу. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Державної прикордонної служби України, передає УНН.
“Через контрольний пункт в’їзду-виїзду „Новотроїцьке“ до тимчасово окупованої території України прослідував 21 вантажний автомобіль з гуманітарною допомогою від Міжнародного комітету Червоного Хреста та Місії синодального відділу УПЦ у справах сімʼї”, — зазначається у повідомленні.
У ДПСУ додали, що загалом оформлено понад 380 тонн вантажу, серед якого продуктові та гігієнічні набори.
Нагадаємо, у липні Міжнародний комітет Червоного Хреста (МКЧХ) відправив на окупований Донбас 8 вантажних автомобілів із гуманітарним вантажем понад 154 тонн.