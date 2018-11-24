"Красный Крест" направил в оккупированный Донбасс около 400 тонн гуманитарки
Киев • УНН
КИЕВ. 24 ноября. УНН. Через контрольный пункт въезда-выезда "Новотроицкое" направлено 21 грузовик с гуманитарной помощью от Международного Комитета Красного Креста и Миссии синодального отдела УПЦ по делам семьи для неподконтрольной части Донбасса. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной пограничной службы Украины, передает УНН.
"Через контрольный пункт въезда-выезда "Новотроицкое" к временно оккупированной территории Украины проследовал 21 грузовой автомобиль с гуманитарной помощью от Международного комитета Красного Креста и Миссии синодального отдела УПЦ по делам семьи", - отмечается в сообщении.
В ГПСУ добавили, что в целом оформлено более 380 тонн груза, среди которого продуктовые и гигиенические наборы.
Напомним, в июле Международный комитет Красного Креста (МККК) отправил на оккупированный Донбасс 8 грузовых автомобилей с гуманитарным грузом более 154 тонн.