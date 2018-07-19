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МКЧХ направив до окупованого Донбасу понад 150 тонн будматеріалів і продовольства

МКЧХ направив до окупованого Донбасу понад 150 тонн будматеріалів і продовольства

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 липня. УНН. Міжнародний комітет Червоного Хреста (МКЧХ) відправив на окупований Донбас 8 вантажних автомобілів із гуманітарним вантажем понад 154 тонн. Про це повідомила Державна прикордонна служба України, передає УНН.

“Через контрольний пункт в’їзду-виїзду „Новотроїцьке“ прослідувало 8 вантажних машин з будівельними матеріалами та харчовими наборами загальною вагою майже 154 тонни від Міжнародного комітету Червоного Хреста”, — йдеться у повідомленні.

Загалом минулої доби через КПВВ прослідувало 47,2 тисяч осіб та 5,9 тисячі транспортних засобів.

За даними ООН, в Україні через конфлікт на Донбасі понад 3,8 млн людей потребують гуманітарної допомоги.

Раніше у представництві Управління Верховного комісара ООН у справах біженців в Україні назвали кількість зруйнованих у результаті бойових дій будинків на окупованому Донбасі. Так, згідно з даними, зруйновано або пошкоджено будинок кожної п’ятої родини переселенців.

У свою чергу, за даними СММ ОБСЄ, з початку 2018 року на Донбасі загинули 29 цивільних, 111 — отримали поранення.

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