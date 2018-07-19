МККК направил в оккупированный Донбасс более 150 тонн стройматериалов и продовольствия
Киев • УНН
КИЕВ. 19 июля. УНН. Международный комитет Красного Креста (МККК) отправил на оккупированный Донбасс 8 грузовых автомобилей с гуманитарным грузом более 154 тонн. Об этом сообщила Государственная пограничная служба Украины, передает УНН.
“Через контрольный пункт въезда-выезда ”Новотроицкое“ последовало 8 грузовых машин со строительными материалами и пищевыми наборами общим весом почти 154 тонн от Международного комитета Красного Креста”, — говорится в сообщении.
Всего за прошлые сутки через КПВВ последовало 47,2 тысячи человек и 5,9 тысячи транспортных средств.
По данным ООН, в Украине из-за конфликта в Донбассе более 3,8 млн человек нуждаются в гуманитарной помощи.
Ранее в представительстве Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев в Украине назвали количество разрушенных в результате боевых действий домов на оккупированном Донбассе. Так, согласно данным, разрушен или поврежден дом каждой пятой семьи переселенцев.
В свою очередь, по данным СММ ОБСЕ, с начала 2018 года на Донбассе погибли 29 гражданских лиц, 111 — получили ранения.