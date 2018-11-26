Более 200 авто стоят в очередях на КПВВ на Донбассе
Киев • УНН
КИЕВ. 26 ноября. УНН. Сегодня утром в контрольных пунктах въезда-выезда на въезд и выезд находилось 215 автомобилей, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.
По данным ГПСУ, все контрольные пункты въезда-выезда на линии разграничения в районе проведения операции Объединенных сил открылись по графику осеннего периода и функционируют в штатном режиме.
"Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств: "Майорское" - 0/50; "Марьинка" - 0/60; "Новотроицкое" - 20/40; "Гнутово" - 25/20", - сообщили пограничники.
"За прошедшие сутки отмечается уменьшение пассажиро-транспортного потока, так через КПВВ последовало 31 тыс. человек и 4,3 тысячи транспортных средств: "Майорское" - 7500 человек и 965 транспортных средств; "Марьинка" - 6695 человек и 1170 транспортных средств; "Новотроицкое" - 6265 человек и 1375 транспортных средств; "Гнутово" - 3005 человек и 825 транспортных средств; "Станица Луганская" - 8045 человек", - повдиомилы в ГПСУ.
Напомним, 24 ноября в очередях в контрольных пунктах въезда-выезда на Донбассе собралось 135 автомобилей.
Кроме того, на днях через контрольный пункт въезда-выезда "Новотроицкое" направлено 21 грузовик с гуманитарной помощью от Международного Комитета Красного Креста и Миссии синодального отдела УПЦ по делам семьи для неподконтрольной части Донбасса.