Більше 130 авто зібрались у чергах на КПВВ на Донбасі
Київ • УНН
КИЇВ. 24 листопада. УНН. Сьогодні у чергах у контрольних пунктах в’їзду-виїзду на Донбасі у чергах зібралось 135 автомобілів, передає УНН із посиланням на прес-службу Держприкордонслужби.
Як повідомили у прес-службі, контрольні пункти в’їзду-виїзду на лінії зіткнення в районі проведення операції Об’єднаних сил функціонують у штатному режимі і відкрились за графіком осіннього періоду.
“Сьогодні зранку в КПВВ на в’їзд та виїзд знаходилося така кількість транспортних засобів: „Майорське“ — 0/40; „Мар’їнка“ — 0/40; „Новотроїцьке“ — 0/30; „Гнутове“ — 15/10”, — йдеться у повідомленні.
Пасажиро-транспортний потік через лінію розмежування мав тенденцію до збільшення, так за минулу добу через КПВВ прослідувало 45,5 тисяч осіб та 5,4 тисяч транспортних засобів: “Майорське” — 10025 осіб та 1070 транспортних засобів; “Мар’їнка” — 9665 осіб та 1520 транспортних засобів; “Новотроїцьке” — 9365 осіб та 1675 транспортних засобів; “Гнутове” — 4760 осіб та 1170 транспортних засобів; “Станиця Луганська” — 11725 осіб.
Нагадаємо, бойовики обстріляли з автоматів та кулеметів позиції українських захисників, які знаходяться перед КПВВ “Мар'їнка”.