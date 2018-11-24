Более 130 авто собрались в очередях на КПВВ на Донбассе

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 91395 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 104799 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 140050 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 137539 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 132854 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 126662 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 165330 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 117964 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141545 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145354 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Более 130 авто собрались в очередях на КПВВ на Донбассе

Более 130 авто собрались в очередях на КПВВ на Донбассе

Киев  •  УНН

 • 7893 просмотра

КИЕВ. 24 ноября. УНН. Сегодня в очередях в контрольных пунктах въезда-выезда на Донбассе в очередях собралось 135 автомобилей, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.

Как сообщили в пресс-службе, контрольные пункты въезда-выезда на линии соприкосновения в районе проведения операции Объединенных сил функционируют в штатном режиме и открылись по графику осеннего периода.

"Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств: "Майорское" - 0/40; "Марьинка" - 0/40; "Новотроицкое" - 0/30; "Гнутово" - 15/10", - говорится в сообщении.

Пассажиро-транспортный поток через линию разграничения имел тенденцию к увеличению, так за минувшие сутки через КПВВ последовало 45500 человек и 5400 транспортных средств: "Майорское" - 10025 человек и 1070 транспортных средств; "Марьинка" - 9665 человек и 1520 транспортных средств; "Новотроицкое" - 9365 человек и 1675 транспортных средств; "Гнутово" - 4760 человек и 1170 транспортных средств; "Станица Луганская" - 11725 человек.

Напомним, боевики обстреляли из автоматов и пулеметов позиции украинских защитников, которые находятся перед КПВВ "Марьинка".

Украинские Национальные Новости

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