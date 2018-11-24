Более 130 авто собрались в очередях на КПВВ на Донбассе
Киев • УНН
КИЕВ. 24 ноября. УНН. Сегодня в очередях в контрольных пунктах въезда-выезда на Донбассе в очередях собралось 135 автомобилей, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.
Как сообщили в пресс-службе, контрольные пункты въезда-выезда на линии соприкосновения в районе проведения операции Объединенных сил функционируют в штатном режиме и открылись по графику осеннего периода.
"Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств: "Майорское" - 0/40; "Марьинка" - 0/40; "Новотроицкое" - 0/30; "Гнутово" - 15/10", - говорится в сообщении.
Пассажиро-транспортный поток через линию разграничения имел тенденцию к увеличению, так за минувшие сутки через КПВВ последовало 45500 человек и 5400 транспортных средств: "Майорское" - 10025 человек и 1070 транспортных средств; "Марьинка" - 9665 человек и 1520 транспортных средств; "Новотроицкое" - 9365 человек и 1675 транспортных средств; "Гнутово" - 4760 человек и 1170 транспортных средств; "Станица Луганская" - 11725 человек.
Напомним, боевики обстреляли из автоматов и пулеметов позиции украинских защитников, которые находятся перед КПВВ "Марьинка".