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Бойовики обстріляли КПВВ “Марїнка”

Бойовики обстріляли КПВВ “Марїнка”

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 листопада. УНН. Вчора ввечері, бойовики обстріляли з автоматів та кулеметів позиції українських захисників, які знаходяться перед КПВВ “Марїнка”. Про це з посиланням на прес-службу ДПСУ повідомляє УНН.

“Вчора ввечері, близько 22:00 години, окупанти в черговий раз відкрили прицільний вогонь з автоматів та кулеметів по позиціях підрозділів Об’єднаних сил у межах гуманітарного дорожнього коридору “Курахово — Донецьк”. У зоні ураження знов опинився контрольний пост прикордонників, що знаходиться перед КПВВ “Марїнка”, — повідомили у ДПСУ.

Прикордонники додали, що унаслідок обстрілу ніхто не постраждав, військовослужбовці Держприкордонслужби та Збройних сил зі складу Об’єднаних сил забезпечили належний рівень безпеки.

Нагадаємо, протягом минулої доби у районі проведення операції Об’єднаних сил бойовики незаконних збройних формувань так званих “Л/ДНР” 10 разів відкривали вогонь по позиціях наших військ.

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