ООС: бойовики 10 разів порушували режим припинення вогню, є загиблі

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КИЇВ. 11 листопада. УНН. Протягом минулої доби у районі проведення операції Об’єднаних сил бойовики незаконних збройних формувань так званих “Л/ДНР” 10 разів відкривали вогонь по позиціях наших військ. Про це повідомляє УНН із посиланням на прес-центр Операції об’єднаних сил.

Упродовж минулої доби ситуація в районі проведення операції залишалася цілком контрольованою Об’єднаними силами.

Бойовики 10 разів відкривали вогонь по позиціях наших військ. Тричі бойовики застосували озброєння, заборонене Мінськими угодами.

“Ворог здійснював обстріли наших оборонних укріплень в районах населених пунктів Новотошківське, Золоте, Новолуганське, Піски, Марїнка, Тарамчук та Гнутове. Російські окупаційні війська вели прицільний вогонь із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Крім того, з мінометів калібру 82 та 120 мм ворог обстрілював позиції Об’єднаних сил поблизу Новолуганського. 82 мм міномети загарбники застосували і біля Новотошківського. Але найбільшу вогневу активність окупанти проявили біля Мар'їнки — протягом доби ворог тричі обстріляв її оборонців”, — ідеться у повідомленні прес-центру ООС.

У ході проведення заходів із недопущення проникнення диверсійно-розві́дувальної групи противника у проміжки між спостережними постами на Світлодарському напрямку, внаслідок спрацювання вибухового пристрою, що був встановлений бойовиками, 2 військовослужбовці Об’єднаних сил загинули, ще двоє — зазнали поранень. Докладніше про цю подію, сьогодні, у ході щоденного брифінгу представника Об’єднаних сил, доповість командир бригади Руслан Татусь.

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