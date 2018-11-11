ООС: боевики 10 раз нарушали режим прекращения огня, есть погибшие
Киев • УНН
КИЕВ. 11 ноября. УНН. За прошедшие сутки в районе проведения операции Объединенных сил боевики незаконных вооруженных формирований так называемых “Л/ДНР” 10 раз открывали огонь по позициям наших войск. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр Операции объединенных сил.
За прошедшие сутки ситуация в районе проведения операции оставалась полностью контролируемой Объединенными силами.
Боевики 10 раз открывали огонь по позициям наших вийськ. Трижды боевики применили вооружение, запрещенное минскими соглашениями.
"Враг осуществлял обстрелы наших оборонительных укреплений в районах населенных пунктов Новотошковское, Золотое, Новолуганское, Пески, Маринка, Тарамчук и Гнутово. Российские оккупационные войска вели прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Кроме того, из минометов калибра 82 и 120 мм враг обстреливал позиции Объединенных сил вблизи Новолуганское. 82 мм минометы захватчики применили и у Новотошковское. Но наибольшую огневую активность оккупанты проявили у Марьинки - в течение суток враг трижды обстрелял ее защитников", - говорится в сообщении пресс-центра ООС.
В ходе проведения мероприятий по пресечению проникновения диверсионно-разведывательной группы противника в промежутки между наблюдательными постами на Светлодарском направлении, в результате срабатывания взрывного устройства, установленного боевиками, 2 военнослужащих Объединенных сил погибли, ещё двое - получили ранения. Подробнее об этом событии, сегодня, в ходе ежедневного брифинга представителя Объединенных сил, доложит командир бригады Руслан Татусь.